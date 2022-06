L’ambiente domestico, all’apparenza pulito, potrebbe nascondere o attirare animaletti di vario genere. Sappiamo che ci sono degli odori sgraditi a mosche e zanzare. Coltivare sul balcone o in giardino alcune piante potrebbe allontanare, quindi, alcuni insetti. Pensiamo alla citronella, alla calendula, al basilico o al geranio.

Ci minacciano pure altri tipi di animali e la natura potrebbe darci una mano per allontanarli. Bastano delle briciole che cadono sul pavimento durante la colazione o dei granelli di zucchero sulla tovaglia dopo aver dolcificato il caffè per vedere un’invasione sgradevole. Orde di formiche nascoste si precipitano spesso velocemente su residui di cibo. Sono invadenti e fastidiose. Se abitiamo poi in una villetta con giardino o vicino alla campagna potremmo notare il via vai di topi e anche serpentelli. Tra diverse piante, tra cui la menta, ce n’è una meno conosciuta che sembra efficace contro le formiche. Si tratterebbe della ruta e sembra agire anche contro topi e vipere.

Caratteristiche della ruta e suggerimenti sulla coltivazione

La ruta si presenta con un’altezza massima di circa un metro, con fusto legnoso e foglioline verde-azzurre. D’estate ha fiorellini gialli. Si potrebbe coltivare in casa o in giardino. Potremmo metterla in aiuola o come bordura, dato che forma una specie di cespuglio.

Il terreno adatto è quello drenante e abbastanza asciutto. Meglio evitare i ristagni d’acqua. La ruta non ha necessità di continue annaffiature, ma è meglio ogni tanto controllare il terreno e provvedere se è troppo asciutto. Preferisce sole o mezz’ombra. Dopo la fioritura si può potare usando dei guanti perché è una pianta urticante e causerebbe problemi di rossore e prurito.

Per allontanare formiche, topi e altri animali sgraditi da casa e giardino, oltre alla menta potrebbe servire questa pianta aromatica

La pianta della ruta ha un odore molto forte e abbastanza sgradevole. Questo torna a nostro vantaggio per tenere lontane le formiche da casa e oppure dall’orto. In casa potremmo mettere dei rametti legati insieme in alcuni punti della cucina o nella dispensa. Coltivata in giardino potrebbe dissuadere topi o altri animali dall’avvicinarsi. Alcune foglie schiacciate, in alternativa, si possono mettere in alcune ciotole su davanzali o su ripiani della cucina.

La ruta graveolens, ossia dall’odore forte, si troverebbe in erboristeria sotto forma di infusi, pomate e olio. Alcuni la usano anche per insaporire insalate o carni. Dato il suo sapore e la potenziale tossicità, meglio attenersi ai consigli dell’erborista e del medico per un eventuale uso interno o sulla pelle.

Per allontanare formiche, topi e altri animali potremmo provare quindi a coltivare questa pianta dai fiori gialli in vaso o in giardino.

Lettura consigliata

Per allontanare zanzare e mosche fastidiose ci sono piante e altri repellenti naturali per il giardino e un picnic all’aria aperta