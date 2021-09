Per allontanare definitivamente topi e scoiattoli dai tulipani basta un solo ingrediente che abbiamo in cucina

Con il mese di settembre riprendiamo la nostra quotidianità, è il periodo perfetto per sistemare casa e giardino.

Ora che siamo tornati dalle vacanze, siamo pronti per prenderci cura di tutti quegli spazi che rendono la nostra casa unica e invidiabile.

Settembre è il mese ideale per riorganizzare orto e giardino in modo da affrontare perfettamente i mesi più freddi. Senza contare che in questo periodo si possono piantare molte verdure e fiori.

Ad esempio, possiamo iniziare a piantare i bulbi dei nostri tulipani. Ma, anche in questo caso, dovremo capire come proteggerli al meglio.

Pochi conoscono i 3 rimedi perfetti per eliminare i parassiti della zucca, ma cosa sappiamo se parliamo di tulipani? Siamo sicuri di sapere tutto ciò che serve per farli crescere al meglio?

Grazie a questo articolo scopriremo come proteggere i bulbi dei tulipani da molti roditori. E ci basterà un solo ingrediente comune.

In questo periodo facciamo tutti quei lavoretti necessari per avere orto e giardino rigogliosi. È molto importante seguirli in ogni periodo dell’anno, in questo modo potremo ottenere molto di più di quello che ci aspettiamo.

Possiamo avere degli alleati naturali ed è per questo che non allontaneremo più questo prezioso animale dal nostro orto. Ma spesso e volentieri abbiamo dei nemici che possono darci molti problemi.

Nel caso dei tulipani dovremo difenderci da numerosi roditori: topi e scoiattoli sono ghiotti dei bulbi di questi fiori e ci possono rovinare tutta la semina in una sola volta.

Durante il primo anno di fioritura, i tulipani danno il meglio di sé. Crescono forti ed abbondanti ma spesso ci sembra che dal secondo anno non siano più così belli.

In più possono essere attaccati da molti animali che vanno alla ricerca di semi e bulbi appena piantati. E siamo già disperati all’idea di perdere tutti i nostri fiori.

Come possiamo agire? Esiste un modo naturale?

Sembra incredibile ma non dovremo utilizzare nessun prodotto chimico e i nostri fiori saranno finalmente al sicuro.

Pochi sanno che per allontanare definitivamente topi e scoiattoli dai tulipani basta un solo ingrediente che abbiamo in cucina. Questo è molto comune e sicuramente lo abbiamo in casa quasi tutti.

L’ingrediente perfetto

Ogni volta che seminiamo i bulbi dei nostri tulipani, abbiamo paura di essere attaccati dai roditori. Non importa che siano seminati in terra o vaso. Questi animaletti sono sempre in agguato.

Proprio per questo dobbiamo riuscire a mettere al sicuro i nostri fiori, ma come farlo in modo naturale?

Ci stupirà scoprire che ci basterà usare della polvere di peperoncino. Una volta piantati i bulbi dei tulipani, non dovremo far altro che spargere un po’ di questa polvere sul terreno.

Sembra davvero impossibile ma questo semplice ingrediente di cucina è un repellente naturale per i roditori. Li metterà subito in fuga.

Ma se dovessimo avere a che fare con qualche topo più coraggioso? In questo caso dovremmo interrare i nostri bulbi insieme al loro contenitore e coprirli con del filo di pollo. In questo modo i roditori non riusciranno ad arrivare ai bulbi e la nostra futura fioritura sarà salva.