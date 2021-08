Settembre è ormai vicino e iniziamo a pensare a tutti i lavoretti da fare. Amiamo prenderci cura di casa e giardino. E non vogliamo lasciare nulla al caso.

Sappiamo che questa verdura di stagione facile da coltivare ci garantirà piatti gustosi e veloci.

Ma come prenderci cura di altri ortaggi del nostro orto?

Come comportarsi, ad esempio, con le zucche?

Anche questa volta scopriremo un trucchetto, spesso sottovalutato, che fa al caso nostro. Leggiamolo insieme.

Solo pochi conoscono i 3 rimedi perfetti per eliminare i parassiti della zucca

La zucca è un ortaggio che ci accompagna per molti mesi dell’anno. Si può iniziare a raccogliere questo ortaggio proprio in questi giorni. Fino a novembre inoltrato.

Chi di noi non ama fare vellutate o sformati di zucca? È squisita anche fatta a fettine e cotta al forno.

Caratterizzata da un sapore dolce e delicato è in grado di rendere unico qualsiasi piatto. Senza dimenticare, poi, che è perfetta anche per rallentare l’invecchiamento e mantenere le ossa forti.

Esistono numerose varietà di zucche. Una più buona dell’altra. E che si possono utilizzare in modi diversi.

Pensiamo ad esempio alla varietà Cucurbita Lagenaria o “zucca da vino”. Una volta essiccata, è perfetta per contenere e conservare il vino.

Pochi sanno che dobbiamo liberare il terreno dalle piante infestanti. Ma ci basterà strapparle manualmente.

Ma come fare per prendersi cura al meglio di questo famosissimo ortaggio?

Solitamente la zucca non è colpita da malattie particolari. E resiste bene anche al clima secco.

Ma in alcuni casi si deve ricorrere a delle soluzioni particolari per farla crescere al meglio. Come dobbiamo comportarci?

Molti di noi hanno paura di sbagliare. Anche perché solo pochi conoscono i 3 rimedi perfetti per eliminare i parassiti della zucca.

Finalmente scopriremo anche noi questi trucchetti. Leggiamoli insieme.

I 3 rimedi

Abbiamo appena letto che la zucca viene colpita raramente dalle malattie. Ma patisce l’umidità. Questa può far crescere dei funghi sulla sua superficie. È fondamentale quindi ridurre il numero delle foglie in modo da far circolare bene l’aria.

In alcune fasi della sua crescita può essere attaccata dalla Sphaeroteheca Castanei. Noteremo la presenza di alcune infiorescenze bianche sul nostro ortaggio. Che ingiallirà fino poi ad appassire.

In questo caso dovremmo ricorrere allo zolfo. Ci basterà spruzzarlo per raggiungere il nostro obiettivo.

Infine, se le nostre zucche vengono colpite da Fusarum o Pseudoperonospora, dovremo far molta attenzione al nostro terreno. Questi parassiti possono colpire altre verdure del nostro orto. Dovremo quindi provvedere ad una sterilizzazione mirata del nostro terreno.

Ecco come prenderci cura delle nostre zucche per poterle assaporare al meglio. Grazie a questi utili rimedi riusciremo a far crescere al meglio i nostri ortaggi.

Approfondimento

