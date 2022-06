Il caldo di questi giorni, anche se alternato a qualche copioso rovescio, sta portando, nei nostri orti diversi insetti. Questo ci deve fare preoccupare per il nostro raccolto? Non più di quanto non lo si faccia ogni anno. In fondo, la natura, che siano fiori e frutti, sa di dover convivere con i problemi legati agli insetti.

Che siano mosche o afidi, scarafaggi o coleotteri, poco importa. Ovviamente, se questi proliferassero, sarebbe un problema. Tuttavia, esistono diversi rimedi e trappole per cercare di limitare la loro presenza. I contadini, da sempre, si ingegnano per cercare di vincere questa battaglia, ben prima che arrivasse la chimica con gli insetticidi.

Ci sono alcuni piante, in particolare quelle aromatiche, che sono ottime per tenerli lontano. Pensiamo alla menta, al rosmarino e al basilico. Oggi andremo a conoscerne un’altra, che non fa parte, però, della stessa famiglia, ma che ha le stesse doti dissuasive per alcuni insetti.

Stiamo parlando del tanaceto. Una erbacea perenne che si contraddistingue per i suoi coloratissimi fiori gialli. Un tempo si pensava fosse molto utile anche per la salute dell’uomo. Fino a quando, recentemente, è stato provato che al suo interno sono presenti sostanze tossiche. Di conseguenza si sconsiglia altamente di utilizzarlo.

Per allontanare afidi, scarafaggi e mosche da orti e giardini utilizziamo questo rimedio naturale economico e davvero efficace

Al contrario, però, sarebbe molto consigliato come disinfestante naturale per i nostri orti. Ovviamente, prima di mangiarne i frutti, sarà doveroso lavarli bene, per togliere ogni tipo di residuo.

Preparare la soluzione per andare a contrastare gli insetti è piuttosto semplice. Prima, però, è bene precisare che il tanaceto si può anche coltivare in vaso. Dà colore e il suo profumo, simile all’assenzio, è gradevole per il nostro naso. Quindi, possiamo unire utile e dilettevole, magari acquistandone una da coltivare in vaso e un’altra da utilizzare come disinfestante.

Tornando al decotto, possiamo far bollire, per 10 minuti, in 500 ml di acqua, circa un centinaio di grammi di fiori e rametti di tanaceto. Una volta passato il tempo di cottura necessario, lo faremo raffreddare. Quindi, andremo a filtrarlo in uno spruzzino.

La nostra soluzione è pronta per essere nebulizzata. Lo dovremo fare di sera, una volta ogni dieci giorni circa. Possibilmente non in previsione di piogge o temporali.

Per allontanare afidi, scarafaggi e mosche da orti, il tanaceto è una soluzione molto utile, a costi contenuti e dai vantaggi certificati.

