L’estate e il caldo portano benefici, ma anche alcuni inconvenienti. Aspettiamo l’estate tutto l’anno, per poi lamentarci del caldo eccessivo quando finalmente arriva.

Uno dei fastidi più comuni e diffusi a causa delle alte temperature è proprio il sudore. Molti di noi, infatti, si ritrovano coi vestiti puntualmente bagnati e puzzolenti, proprio a causa dell’elevata produzione di sudore.

La bella notizia è che potremo dire addio alle odiose macchie gialle di sudore sui vestiti grazie a un rimedio davvero portentoso.

Un altro inconveniente causato dal sudore, poi, è il prurito ai capelli. Per essere più precisi, il prurito che alcuni di noi avvertono è al cuoio capelluto.

Questo provoca una fastidiosa e incontenibile voglia di grattarsi la testa, con la speranza di alleviare il prurito. In realtà, però, nella maggior parte dei casi questi fastidi persistono, così come persiste il tanto odiato prurito.

Chi soffre a causa di questo inconveniente, però, potrà tirare un sospiro di sollievo grazie a 2 soluzioni. Si tratta di ingredienti naturali, che potrebbero aiutarci a migliorare la situazione e a stare meglio.

Per alleviare il prurito ai capelli causato dal sudore ecco 2 rimedi

I prodotti con cui decidiamo di trattare i nostri capelli sono fondamentali per il benessere di questi ultimi. Così come sono importanti lo shampoo e il balsamo, allo stesso modo sono importanti i rimedi per curare eventuali fastidi.

Il primo ingrediente naturale per ridurre il prurito del cuoio capelluto è l’olio essenziale di incenso. Questo prodotto è antisettico e astringente, benefico per l’organismo da diversi punti di vista.

Torna molto utile per questioni estetiche, legate soprattutto alla bellezza dei nostri capelli. Ha un effetto riequilibrante e calmante, grazie a cui riuscirà a lenire il prurito sul cuoio capelluto.

Ottimo trattamento contro la forfora e il prurito

Un altro rimedio utile in questi casi è lo scrub per capelli. Questo trattamento sarebbe utilissimo per alleviare il prurito ai capelli causato dal sudore.

In questo modo, inoltre, si eliminerebbero anche le cellule morte e la forfora. Per preparare uno scrub naturale a casa dovremo unire 2 parti di zucchero, una di olio e una di latte di cocco. Dopo aver massaggiato bene il prodotto, bisognerà tenerlo in posa per almeno mezz’ora, poi passare allo shampoo.

In questo modo avvertiremo meno prurito e i capelli saranno più morbidi e lucenti.

