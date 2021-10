Solitamente settembre porta con sé tanti buoni propositi, tra cui l’intento di iscriversi in palestra.

Ormai ottobre è quasi finito, novembre è alle porte e ci rendiamo conto che si trattava dell’ennesima “promessa da marinaio” fatta a noi stessi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Purtroppo, o per fortuna, fare di queste promesse non danneggia nessuno. Tranne noi stessi.

Sappiamo bene infatti quanto sia importante una regolare attività fisica, anche blanda purché costante.

Non solo, se abbiamo necessità di smaltire dei chili di troppo, ma anche se siamo già in forma, per fortuna o costituzione.

Fare sport, infatti, non dovrebbe essere una preoccupazione esclusiva di chi ha necessità di ritrovare il peso forma, ma di ognuno di noi.

Questa buona abitudine, accanto a dei sani stili di vita e un’alimentazione corretta può tenere lontane diverse patologie più o meno importanti.

Per allenare tutto il corpo bastano 10 minuti al giorno ed un solo economico attrezzo

Spesso oltre alla pigrizia a remare contro un nostro ritrovato benessere è anche il timore di investire soldi in abbonamenti che finiremo per non sfruttare.

Tuttavia, è possibile mantenersi in salute anche a costo ridotto grazie all’utilizzo di attrezzi piuttosto diffusi e dal prezzo contenuto.

Uno di questi è tra i più utilizzati nell’ambito del pilates; una disciplina che mira alla rieducazione posturale ed al rafforzamento di alcuni centri muscolari.

Per ottenere questi risultati il pilates utilizza alcuni attrezzi che possono facilmente essere utilizzati anche per effettuare alcuni esercizi ordinari ma preziosissimi.

Può sembrare assurdo, ma per allenare tutto il corpo bastano 10 minuti al giorno ed un solo economico attrezzo.

Stiamo parlando della fitball, una grande palla gonfiabile dai molteplici usi.

Si può trovare nei negozi specializzati o anche online, ed il prezzo medio di un prodotto di buona qualità si aggira tra i 15 ed i 20 euro.

Gli esercizi adatti ad ogni età

Russian twist per gli addominali

Basta appoggiare le spalle sulla fitball, poggiare i piedi a terra formando un angolo di 90 gradi con le gambe.

A quel punto, braccia tese verso l’alto e pugni giunti, dobbiamo ruotare prima verso destra e poi verso sinistra mantenendo immobili le gambe.

Rinforzare bicipiti e tricipiti

In ginocchio di fronte alla fitball mettiamo le mani sopra alla palla, tendiamo le braccia e spingiamo verso il basso più energicamente possibile.

Squat contro il muro per gambe e glutei

Per effettuare bene questo esercizio bisogna frapporre la palla tra la schiena ed il muro.

A quel punto ci si abbassa lentamente come per sedersi, senza superare la punta del piede con il ginocchio e tornando in posizione di partenza.

Prima di effettuare certi esercizi, ed in presenza di patologie serie, consigliamo sempre di rivolgersi preventivamente ad un medico o ad un trainer formato.

Approfondimento

Addio al mal di schiena al risveglio con questi veloci esercizi adatti anche agli over 60