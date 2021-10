Noi italiani siamo famosi nel Mondo per tantissime cose: la pasta, il modo di gesticolare, Roma, Firenze, la musica, il vino e soprattutto la pizza.

La storia della pizza ha qualcosa di affascinante, al punto da trovare addirittura tantissimi scritti e racconti sul tema. In molti pensano che abbia origini napoletane, ma in realtà non è esattamente così. Difatti, si dice che la pizza nasca a Gaeta, in provincia di Latina e quindi nel Lazio e non in Campania. Tuttavia, sappiamo bene che la pizza più famosa al Mondo è proprio quella napoletana, che vanta una lunga tradizione ormai diffusa in tutti i Paesi.

E se volessimo gustare una deliziosa margherita in altre città dello Stivale, dove potremmo andare? Vediamo quali sono le prime 5 pizzerie migliori d’Italia nel 2021, una buona scusa per pensare ad un tour diverso dalle solite vacanze.

Sono queste le 5 pizzerie migliori d’Italia nel 2021 e non tutte si trovano a Napoli

Ogni anno, la guida 50 top pizza stila la classifica delle migliori pizzerie non solo italiane, ma anche europee e mondiali.

Vediamo adesso la graduatoria di nostro interesse, partendo dalla numero 5. Si tratta della pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo, in provincia di Caserta, di cui avevamo già parlato in un articolo sulla classifica del 2020. Rispetto ad un anno fa, la pizzeria casertana perde 4 posizioni ma la sua fama e la sua bontà restano ai massimi livelli.

Occupa il quarto posto la pizzeria I Tigli di San Bonifacio, in provincia di Verona e anch’essa perde una posizione dall’anno scorso.

Proseguiamo con il terzo posto, occupato da Seu Pizza Illuminati, pizzeria romana situata nel caratteristico quartiere di Trastevere.

Andiamo adesso ai primi due posti e scopriamo chi occupa il podio in questo 2021.

Secondo e primo posto

Il secondo posto spetta alla pizzeria Diego Vitagliano, che troviamo sia a Napoli che a Pozzuoli.

Rullo di tamburi, chi c’è al primo posto? I Masanielli di Francesco Martucci, in provincia di Caserta. L’avevamo nominata a proposito delle migliori pizzerie campane fuori dal capoluogo napoletano e pare proprio aver ottenuto ottime recensioni, tanto da aggiudicarsi il podio.

Non solo la Campania, ma come ben possiamo notare anche il Centro e il Nord Italia hanno le loro pizzerie d’eccellenza.

Sono queste le 5 pizzerie migliori d’Italia nel 2021 e non tutte si trovano a Napoli ma anche in varie parti dello Stivale. Perché non approfittare delle vacanze per un tour gastronomico, o meglio, di una degustazione tutta all’insegna della pizza?