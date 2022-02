Chi adora la carne si pone sempre il problema del colesterolo. Quale taglio si può mangiare con maggior regolarità, quale invece consumare con attenzione. Oppure, cosa togliere dalla dieta quando si vuole sgarrare un po’, magari con una bella fiorentina. La carne rossa e quella bianca hanno proprietà diverse. Un recente studio proveniente dagli Stati Uniti ha confermato che non ci sarebbe grossa differenza tra le due a livello di colesterolo. Sdoganando un po’ il mito che la seconda sia preferibile alla prima.

Tra le carni bovine, uno dei tagli più magri e teneri sarebbe quello di vitello. Rientrano in questa tipologia le carni ottenute dalla macellazione di bovini di età inferiore ai 12 mesi, preferibilmente non superiori agli 8. Sarebbe una varietà molto proteica, con vitamine e antiossidanti e un quantitativo limitato di colesterolo. Oggi la proponiamo in abbinamento a un frutto ricco di vitamine e buono per tutte le stagioni, la mela. Arrosto di vitello alle mele, andiamo a vedere cosa occorre:

1 pezzo di arrosto di vitello;

4 mele;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe;

rosmarino;

100 ml di vino bianco.

Come abbassare il colesterolo con questo secondo piatto che unisce una carne tenera e magra alle vitamine delle mele

Pochi e semplici ingredienti che, però, alla fine produrranno un risultato da leccarsi i baffi. Importantissimo sarà scegliere bene la carne. In questo caso bisogna affidarci al nostro macellaio di fiducia, che dovrà fornirci un prodotto top. Possibilmente magro e tenero, a cui aggiungeremo del rosmarino prima della cottura. Poi, si potrà procedere alla preparazione.

Scaldiamo in una pentola capiente dell’olio extravergine d’oliva e poi mettiamo a rosolare l’arrosto. Aggiungiamo un vino bianco e lasciamo sfumare a media fiamma, spolverando con sale e pepe. Intanto provvederemo a tagliare a pezzetti le quattro mele. Una volta terminato, le andremo ad aggiungere alla carne. Più o meno ogni cinque minuti andremo a girare il tutto.

L’arrosto dovrà cuocere sul letto di mele, che si dovranno ammorbidire a poco a poco. Per avere una carne morbida e gustosa sarà sufficiente cuocerla per circa un’ora. Quindi, lasciare raffreddare per qualche minuto, prima di procedere al taglio. Ricoprire poi con la salsa di mele, prima di servire in tavola. Ecco come abbassare il colesterolo con questo secondo piatto di grande bontà che abbina il vitello al sapore delle mele. Un connubio che sarà sicuramente gradito dai nostri commensali.