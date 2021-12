La vita quotidiana spesso ci mette a dura prova. A volte siamo presi da mille preoccupazioni, impegni, corse in auto o in treno. Ciò che di solito è un piacere si può rivelare un’attività veloce e senza gusto. Mangiare qualcosa a pranzo in certe occasioni, infatti, si rivela difficile sia per il poco tempo a disposizione che per l’assenza di bar o ristoranti nei paraggi. Quando, invece, si può gustare un pasto con tranquillità, a casa o fuori, tutto fila liscio, anche la digestione. A meno che non sia domenica o si stia festeggiando un evento oppure si tratti del pranzo di Natale o di Pasqua. In queste occasioni, si possono preparare tanti buoni manicaretti e anche degli antipasti. Per non parlare di primi o secondi ricchi di grassi e proteine e anche dolci zuccherati, pieni di crema o cioccolato.

Per aiutare la digestione anche del pranzo di Natale ecco uno squisito frutto tropicale

Quando ingeriamo più cibo del solito è normale poi sentire un senso di gonfiore e pesantezza. I nostri organi faticano di più nel processare il cibo. In questi casi la difficoltà nel digerire dipende anche dal fatto che stiamo molto seduti e dalla compressione forse di cinture e intimo. Fare due passi, quindi, oppure alzarsi ogni tanto non può che farci bene.

Di solito, a fine pasto, si beve un amaro d’erbe oppure, dopo qualche tempo, una tisana. Pochi sanno, però, che ci sono dei frutti che potrebbero favorire la digestione e uno di essi è l’ananas. Questo frutto tropicale, dal caratteristico ciuffo, è reperibile tutto l’anno, sia fresco da tagliare che in barattoli, sciroppato. Si sono studiate a lungo le sue proprietà e si è giunti alla conclusione che, oltre a contenere tanti elementi utili, tra cui la vitamina C, può favorire la digestione.

Questo sua funzione è data da un processo, la cosiddetta attività proteolitica, ossia agisce sulle molecole delle proteine per renderle digeribili. La sostanza dell’ananas implicata in questo processo è la bromelina. Questo elemento è contenuto nel frutto e ancor più nel gambo. Un falso mito che riguarda l’ananas è che bruci i grassi. In effetti, invece, può aiutare a digerire meglio e, quindi, mangiarne qualche fetta a fine pranzo ci potrebbe alleviare il senso di pesantezza.

