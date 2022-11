Per aggiustare lo schermo rotto del telefono e recuperare dati, guai a ignorare dettagli essenziali

Spesso il cellulare ci scappa di mano e si sfracella al suolo, ci ritroviamo così con lo schermo pieno di graffi. Per evitare che ciò capiti, quando siamo in movimento, converrebbe costruire un portacellulare fai da te sicuro dove riporlo. Ma una volta che il danno è fatto non rimane che affrontarlo. Bisognerà dunque capire come procedere per farlo tornare come nuovo e non perdere ciò che vi abbiamo sopra, possibilmente senza ulteriori danni e spese superflue.

Capire se si è danneggiato il vetro, il display o la pellicola protettiva

Per aggiustare lo schermo rotto del telefono ed anche recuperare i dati dobbiamo capire cosa si è rotto. Infatti, lo schermo si compone di più parti. La parte esterna è il vetro che ricopre il display LCD, formato da cristalli liquidi. È il componente che consente di vedere le immagini sullo schermo. Solitamente integra anche il digitalizzatore touch che fa sì che il telefono risponda ai nostri tocchi. Nella valutazione dobbiamo considerare anche la pellicola di vetro temperato, se applicata.

Osserviamo per bene i solchi sullo schermo per capire quanto siano profondi. Talvolta potrebbero anche interessare unicamente la pellicola di protezione. Poniamo in obliquo il telefono e osserviamolo: se non dovessimo intravedere rotture, probabilmente il vetro dello schermo potrebbe essere intatto. Prova del fuoco sarà togliere la protezione per accertarsene. Nel caso in cui il vetro fosse danneggiato, bisognerà valutare l’entità della rottura per sapere come muoversi per evitare di combinare guai.

Cosa fare per aggiustare lo schermo rotto del telefono riuscendo anche a recuperare i dati

Oltre al vetro, potrebbe essersi rotto il display a cristalli liquidi. Spie di questo saranno strisce colorate sullo schermo, schermo nero e touch mal funzionante. Sarà meglio andare da un tecnico perché, salvo capirne qualcosa, potremmo sprecare soldi e tempo in un intervento non risolutivo. Valutiamo il preventivo, potrebbe anche risultare più conveniente sostituire il telefono. Il vetro rotto può essere pericoloso perché potremmo ferirci con le sue schegge. Poi dalle lesioni potrebbero entrare polvere e acqua in grado di compromettere l’LCD. Quindi un errore in cui non incorrere è lasciarlo così.

Ebbene, non conviene improvvisarsi a sistemarlo utilizzando metodi quale il dentifricio che, più che miracoloso, potrebbe danneggiare i cristalli liquidi sottostanti. Piuttosto compriamo un apposito prodotto oleofobico. Riparerà le lesioni ed eviterà che si estendano. Teniamo presente che la sostituzione del solo vetro è meno costosa di quella di tutto lo schermo. Attenzione, però, perché se sistemato erratamente non si combinerebbe con l’LCD. Rivolgiamoci piuttosto a un tecnico, ma assicuriamoci che nel modello del nostro telefono sia possibile sostituire solo il vetro. In alcuni casi, infatti, bisognerà cambiare lo schermo interamente e potrebbe non convenirci.

Altresì utilizziamo pezzi compatibili originali, altrimenti rischiamo non funzionino e di buttare via soldi. Per salvare i dati dovremo collegare il telefono al PC. Ciò sarà possibile solo se è il vetro a essersi rotto, da maneggiare con cautela. Se si tratta dei cristalli liquidi non potremo autorizzare il telefono o sbloccarlo. Evitiamo di cercare di dare comandi al telefono, dato che non risponderà e potremmo cancellare qualcosa per sbaglio. Per recuperare i dati possiamo rivolgerci a un professionista o contare sul backup, quando effettuato. Andremo sui rispettivi spazi di Google per Android e di iCloud per iPhone, lì potremo recuperare anche i numeri cancellati.