Comodissimo portacellulare fai da te dove mettere il telefono quando si corre

Avere il telefono sempre con sé è abitudine quanto necessità. Mollarlo da qualche parte non è affatto semplice. Tanto è vero che quando non vogliamo ci distragga spesso cerchiamo un modo di non ricevere messaggi su WhatsApp senza spegnere internet.

Talvolta per portarlo con noi potremmo non avere dove metterlo. Quando usciamo e siamo senza tasche o borsa, ci ritroviamo a tenerlo scomodamente in mano. Ciò capita anche mentre si corre o si pratica jogging.

Il cellulare potrebbe però sfuggirci di mano e schiantarsi al suolo. Un’eventualità che in realtà durante la corsa potrebbe verificarsi anche tenendolo in tasca qualora lo si urti o si sfili.

Per evitare di dover affrontare costose riparazioni, meglio avere un apposito portacellulare.

Potremmo acquistarlo ma anche realizzarlo con materiali di riciclo ed economici.

Costruire un comodissimo portacellulare fai da te dove mettere il telefono

Per tenere al sicuro il telefono durante l’attività fisica possiamo costruire un foderino con un calzino spaiato. Ci serviranno poi un nastro elastico e un bottone.

Prendiamo la misura del nastro attorno al nostro collo, calcolando a che altezza portare il telefono sull’addome, tagliamolo. Pratichiamo due buchi sui lati del calzino, facciamovi passare dentro il nastro e chiudiamolo con un nodo stretto e saldo.

Applichiamo il bottone al centro del bordo superiore, all’altra estremità invece metteremo un corto pezzo di nastro annodato. Lo allungheremo per incastrarlo nel bottone e chiudere il foderino.

In alternativa possiamo fare due fori più grandi nel calzino e inserirlo nella cintura del pantalone.

Vi sono poi altre idee da poter sfruttare che hanno il grande vantaggio di avere maggiore spazio interno, dunque sono utili anche per mettere chiavi, soldi o documenti. Volendo possiamo inserirvi anche un pratico pennino touch fai da te da usare sul telefono, utile soprattutto quando abbiamo le mani sudate.

Soluzioni dove tenere anche le chiavi

Per creare un comodissimo portacellulare fai da te dove mettere il telefono o altro durante la corsa, ci serviranno vecchie maglie, leggins o pantaloni elasticizzati.

Come prima cosa, ritagliamo un rettangolo di stoffa sufficiente ad avvolgere il nostro braccio. Dovrà essere abbastanza lunga, attenzione anche alla larghezza. Questa dovrà aderire al diametro del braccio ma senza stringere troppo.

Pieghiamo la stoffa in due lungo la lunghezza, i bordi dovranno incontrarsi al centro. Incolliamo nella loro parte interna due pezzi di velcro adesivo. In questo modo la fascia sarà chiusa e apribile.

Avvolgiamola attorno al braccio, prendiamo la misura adatta e segnaliamola con dei pennarelli nella parte posteriore della fascia. Applicheremo in questo punto altri pezzi di velcro adesivo e tagliamo la parte di stoffa eccedente. Con quest’ultima operazione potremo indossare la fascia sul braccio.

Volendo potremmo anche fare una fascia da indossare sulla pancia. Possiamo facilitarci in questo caso tagliando direttamente la parte anteriore di una nostra vecchia maglia. Inoltre, possiamo anche incollare o cucire la fascia direttamente sulla manica o il dorso della maglia sportiva.

Ovviamente queste soluzioni sono valide per mettere il telefono anche quando si scia, si va in bici, in palestra e a ballare in discoteca.

In quest’ultimo caso possiamo incollarvi delle paillettes per ricoprire il portacellulare. O abbinarlo al nostro look cambiandone tonalità con pennarelli per stoffa o colori da usare in lavatrice.