Il nostro telefonino dispone di tante funzioni, ma fondamentale rimane quella comunicativa. Infatti, attraverso lo stesso riusciamo a metterci in contatto con diverse persone e attraverso varie modalità. Possiamo infatti comunicare attraverso chiamate, videochiamate, sms ma soprattutto attraverso le chat istantanee come WhatsApp.

La maggior parte dei canali che utilizziamo hanno tutti una cosa in comune: richiedono obbligatoriamente il possesso del numero della persona da contattare. Spesso però potremmo non esserne più provvisti. Capita infatti di cancellare qualche contatto ritenendolo doppione per errore, o perché semplicemente crediamo non possa più servirci.

Nel momento in cui sorgerà la necessità di comunicare con lo stesso, sorgeranno i problemi. Ci scervelleremo per capire come recuperare sul telefono numeri cancellati da rubrica, WhatsApp nonché dalla scheda.

Errori riparabili

Quando non disponiamo più di determinati contatti, possiamo pensare a metodi alternativi per comunicare. Ad esempio alcune chat segrete come telegram che non richiedono numero di telefono. Ovviamente ciò non vorrà dire rinunciare a recuperare il contatto.

Infatti, nel momento in cui non dovesse risultare più nella nostra rubrica o nella sim avremo serie difficoltà. Ugualmente, laddove dovessimo aver cancellato una possibile chat su WhatsApp intrattenuta con quel contatto. Non facciamoci prendere dal panico perché non è ancora detta l’ultima parola, potremmo riuscire a trovare il numero perso.

Infatti, inconsapevolmente potremmo conservarlo e disporne in un battibaleno, sia con l’iPhone che con Android.

Come recuperare su telefono numeri cancellati da rubrica, WhatsApp e sim

Oggigiorno, qualunque cellulare dispone del backup, una funzione che consente di immagazzinare tutti i dati che vi teniamo. Il backup è valido anche per i numeri di telefono e dunque sfruttabile per il nostro problema. Per quanto concerne Android, il backup dei numeri avviene tramite Contatti Google, uno spazio virtuale. Basterà connetterci allo stesso ed effettuare l’accesso tramite le nostre credenziali Google. Ovviamente accertiamoci di aver sincronizzato la rubrica controllando nelle impostazioni.

Una volta dentro i Contatti Google, andremo sul simbolo delle impostazioni in alto, quello della rotellina. Lì, sarà possibile annullare le modifiche e riportarle fino a 30 giorni prima, quindi potremmo tornare a prima di aver cancellato il numero.

Su iPhone il servizio di Backup si svolge con iCloud. Andremo sul sito di ICloud da un browser ed effettueremo l’accesso. Dopo di che cliccheremo sul nome del nostro contatto e apriremo le impostazioni. Da lì sceglieremo di ripristinare i contatti facendo riferimento ai vari backup riportati e dotati di data.

Recuperare contatti senza backup

Nel caso però non dovessimo avere l’abitudine di effettuare il backup, sicuramente un vizio da correggere, possiamo provare altri modi. Qualora avessimo effettuato qualche chiamata o mandato qualche sms al numero che abbiamo perso, dovremmo ritrovarlo. A meno che non abbiamo cancellato registro delle chiamate e sms. Basterà scorrere entrambi e potremo riconoscerlo, seppure privo di nome, facendo riferimento alle date e al contenuto del messaggio.

Ulteriore strada da percorrere è quella dei social. Diverse persone tra i vari dati nelle proprie informazioni riportano anche il numero di cellulare. Qualora non fosse presente, possiamo sempre usare gli stessi per contattarli e farcelo ridare.

Lettura consigliata

Come trasferire le foto dall’iPhone al pc anche senza cavo e iTunes