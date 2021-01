Ricevere una telefonata da un numero anonimo è sempre una seccatura. Qualora non si riesca a rispondere in tempo, sarà infatti impossibile richiamare e scoprire il motivo del contatto. Inoltre, il fatto che un utente anonimo conosca e utilizzi il nostro numero può generare timori e sospetti.

Per fortuna la normativa da qualche tempo impedisce agli operatori di telemarketing di contattare gli utenti senza rendersi riconoscibile. In questo modo il numero di telefonate anonime è sceso considerevolmente. Chiamare oscurando la propria identità è però alla portata di chiunque. Anche quindi di chi usa questo servizio per fare scherzi o disturbare il prossimo. In questo articolo capiremo proprio come difendersi dai disturbatori telefonici. Vedremo infatti come scoprire chi sta chiamando anche se il numero è sconosciuto.

Una tutela della privacy

Bisogna premettere che ricevere un elevato numero di chiamate anonime può costituire un’ipotesi di reato. Oltre ad essere una fonte di grave disturbo e forte stress. Specialmente se queste telefonate si rivelassero a vuoto o magari dei semplici squilli effettuati durante la notte. In queste situazioni, le vittime potranno rivolgersi alle Forze dell’ordine ed effettuare una denuncia. Sarà quindi cura di queste ultime rintracciare ed eventualmente sanzionare gli autori delle chiamate moleste. Dopo aver presentato una querela per stalking sarà anche possibile attivare uno specifico servizio presso i gestori telefonici.

I quali, su richiesta degli interessati, attiveranno a pagamento il servizio Override. Un sistema in grado di informare l’utente in merito all’identità di chi chiama un determinato numero. Ecco quindi, una prima modalità per scoprire chi sta chiamando anche se il numero è sconosciuto. Una possibilità a disposizione però solo per chi ha già denunciato l’accaduto alle autorità competenti.

Come scoprire chi sta chiamando anche se il numero è sconosciuto

Alcune applicazioni mobili consentono anche a chi non ha presentato alcuna denuncia di smascherare chi oscura il proprio numero. Il servizio è gratuito e disponibile per tutti i possessori di uno smartphone. Sarà quindi necessario scaricare l’applicazione e registrarsi al servizio. L’utente riceverà quindi periodicamente una mail contenente la lista di numeri che lo hanno contattato.

Anche se avevano impostato la chiamata anonima. A questo punto sarà però necessario risalire al nome del titolare dal numero telefonico. Un’operazione non sempre facile quando si tratta di centralini che gestiscono più numerazioni interne o di utenze cellulari. Abbiamo analizzato come scoprire il nome dell’intestatario di un numero di telefono in un recente approfondimento.