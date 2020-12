Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molti utenti non sanno che l’applicazione WhatsApp si può usare anche da un comune computer. Attualmente il software ha molti limiti rispetto all’applicazione scaricata sullo smartphone. A breve questo tabù terminerà perché con WhatsApp Web sarà possibile inviare audio e video.

La versione web è poco utilizzata

Di fatto molti utenti non hanno mai provato ad usare la versione da Pc. Si è sempre preferito mandare messaggi scritti, audio, video e file tramite il proprio smartphone per comodità. Perciò molti non sanno nemmeno che audio e video dal Pc non possono essere mandati tramite WhatsApp Web.

La novità nel 2021?

Gli ingegneri stanno apportando le ultime modifiche. La nuova versione del software per computer verrà ufficializzata con l’inizio del nuovo anno. Superando questo ostacolo, molti italiani utilizzeranno di più la versione web.

Quali saranno i benefici?

Già da oggi è possibile ipotizzare i tanti benefici soprattutto per fini lavorativi. In questo modo, la videochiamata sarà più comoda sfruttando le potenzialità del proprio Pc. Infatti, i file video presenti sul Pc, possono essere già trasferiti direttamente al destinatario presente nella rubrica dei contatti WhatsApp. Inoltre, i fruitori potranno dialogare direttamente tramite microfono e nel contempo ascoltare i messaggi con altoparlante incorporato nel computer.

Qualcosa si sta muovendo

In attesa di conoscere con certezza la data della nuova versione, WhatsApp ha avviato un lento roll-out. Infatti, non è da escludere che collegandosi sulla piattaforma della messaggistica istantanea dal computer di casa, il sistema possa essere già in uso.

Versione Beta

Le icone della cornetta e della cinepresa appaiono nella barra di intestazione di ogni chat. Per avviare le conversazioni non bisogna fare nulla di diverso rispetto all’applicazione presente sullo smartphone. Quando invece si riceve una chiamata appare una piccola finestra con nome e la foto del chiamante.

Pigiando sul tasto con il mouse la chiamata viene accettata. Con WhatsApp Web sarà possibile inviare audio e video e il gap con la versione per smartphone sarà solo un lontano ricordo.