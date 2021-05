Realizzare l’angolo degli aromi è più facile di quanto si possa pensare. Inoltre, permette di avere a portata di mano le erbe aromatiche da utilizzare nelle gustosissime ricette e anche per tisane che migliorano il nostro benessere. Ma vediamo come realizzare l’angolo degli aromi in casa, sul balcone o in giardino, con un’esplosione di odori e bellezza. L’angolo degli aromi si può realizzare in tanti modi. Quello più efficace che permette di raggruppare molte varietà di erbe aromatiche, è la fioriera verticale. Inoltre, può essere collocata sia in casa che fuori casa.

Come realizzare l’angolo degli aromi in casa, sul balcone o in giardino, con un’esplosione di odori e bellezza

La fioriera verticale si realizza con un pallet di legno. Le tre fasce orizzontali già si presentano come fioriere, ma sono troppo strette per poter inserire all’interno dei vasi.

Per ovviare a tale problema, è possibile foderare l’interno con del cellophane molto spesso e fermato con una spillatrice per il legno. Poi, appendere la fioriera verticale ad una parete preferibilmente non esposta al sole. È consigliato scegliere punti illuminati.

Ora la fioriera è pronta per renderla un angolo di aromi oppure un angolo di colore piantando fiori profumati. Oppure, ideale per le piante grasse, adatto per coloro che hanno poco tempo per dedicarsi alla cura delle piante. L’ideale anche il cactus con fiori splendidi, una pianta grassa poco conosciuta da coltivare sul balcone o in giardino e far morire di invidia il vicino.

Un angolo dedicato alla vista e al profumo delle erbe aromatiche

Per l’angolo degli aromi consigliamo di aggiungere delle etichette dove scrivere la pianta che andrà nell’apposito ripiano. È consigliato utilizzare anche delle strisce adesive.

È possibile coltivare: basilico, timo, rosmarino, prezzemolo, salvia, menta, eccetera.

L’angolo con erbe aromatiche si può realizzare in un angolo di giardino dedicato alla vista e al profumo delle piante. Un angolo dove trascorrere qualche ora in pieno relax favorendo il benessere dell’olfatto.