Per vivere bene è necessario prendersi cura di sé stessi. La salute dovrebbe essere al primo posto tra le esigenze della nostra vita. Stare bene ci permette di svolgere tutto ciò che facciamo, al meglio della forma. Un vantaggio non secondario, visto che a volte siamo presi da diverse cose. Non solo quelle che riguardano il lavoro, ma anche le incombenze della famiglia.

Stare bene in salute a volte è anche una piccola lotta contro problemi, che potrebbero indebolirci. Fra questi, molto sentiti nella moderna società, vi sono il colesterolo e l’ipertensione. Per abbassare il colesterolo e assumere proteine di qualità, alcuni pesci potrebbero esserci d’aiuto.

Per quanto riguarda l’ipertensione meglio varrebbe una buona dieta. Gli esperti consigliano la Dieta mediterranea, riconosciuta anche come patrimonio mondiale. Il segreto di questa dieta è proprio nella scelta degli alimenti di alta qualità. Ma anche nella limitazione di quelli, che potrebbero causare problemi di salute. Fra questi, gli alimenti ricchi di grassi saturi.

Una dieta innovativa e anche molto efficace contro l’ipertensione, è la DASH. È a base di cereali integrali, verdure, frutta e pesce. L’apporto di sodio, che fa aumentare la pressione, diminuisce. Viene sostituito anche da quello naturale contenuto negli alimenti. Una dieta che fa aumentare anche il potassio, elemento utile contro i calcoli renali.

Per abbassare il colesterolo e assumere proteine di alta qualità, potremmo mangiare questo pesce economico ricco di omega 3

Tra i vari alimenti, il pesce è quello presente in diverse diete, tra cui quelle sopracitate. Alcuni come il salmone e lo sgombro, aiutano ad abbassare il colesterolo. È una delle piaghe del secolo, poiché molte persone ne soffrono. Lo sgombro e il salmone sono due pesci grassi e ricchi di omega 3.

Un altro pesce molto pescato in Italia e anche economico, sono le acciughe o alici. Si muovono in branchi, per cui è possibile fare una buona pesca. Arrivano sui banchi delle pescherie e si vendono a un prezzo abbordabile.

Hanno il vantaggio che, impanati e fritti, si possono mangiare con tutta la lisca. Buonissime e salutari se si aggiunge anche una spruzzata di limone. In questo modo si apporta una buona dose di calcio e vitamina C, utile a rinforzare le ossa e non solo.

Alici e acciughe, fanno parte del pesce azzurro, che sono ricchi di omega 3. Questi ultimi sono grassi, che aiuterebbero ad abbassare il tasso di colesterolo cattivo nell’organismo. Si preverrebbe in questo modo la formazione di placche all’interno delle arterie. Queste potrebbero generare, col tempo, problemi anche gravi all’apparato cardiocircolatorio.

Un sistema in fondo abbastanza semplice, per mangiare con gusto e aiutarsi a stare bene in salute.

Approfondimento

