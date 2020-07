Pepe nero nella lavatrice? Ecco il trucco per un bucato perfetto. Ne abbiamo veramente sentite di ogni tipo. E voi penserete: “ecco l’ennesimo trucco che non funziona”. Vi sbagliate. Questo trucco è fantastico per il vostro bucato. Potrete dire addio a quelle fastidiose macchie di detersivo sul bucato oppure a capi scoloriti. Un altro fantastico rimedio naturale per i tuoi capi è l’aspirina. Cliccate qui per scoprire tutti i benefici dell’aspirina in lavatrice.

Pepe nero nella lavatrice? Ecco il trucco per un bucato perfetto

Giustamente usiamo il detersivo per ogni lavaggio. Ma lo sapevi che il detersivo, oltre a pulire i tuoi vestiti, lascia anche molti segni? Vestiti scoloriti, macchie sui vestiti è tutta colpa del detersivo che usi. Il residuo di sapone che si attacca ai tuoi vestiti è il colpevole.

Il pepe nero in lavatrice

Per evitare che il detersivo per il bucato rovini tutti i tuoi vestiti, possiamo usare il pepe nero. Lo so, ti potrà sembrare, ma mescolando un cucchiaino di pepe nero con il tuo detersivo si evita lo scolorimento. È importante, però, impostare la temperatura del programma di lavaggio a un livello piuttosto basso. Ti starai probabilmente chiedendo: “Come può il pepe nero impedire lo scolorimento del mio bucato?”. Si tratta di un prodotto abrasivo che funziona come una carta vetrata delicata in grado di rimuovere i residui di sapone, che sono causa dello sbiadirsi dei colori. Con il risciacquo, il pepe va via lasciando i capi brillanti. I colori ritornano come nuovi, già dopo il primo lavaggio. A ritornare vivi sono soprattutto i colori scuri, quelli che normalmente tendono a sbiadire dopo alcuni lavaggi.

Anche la pastiglia per lavastoviglie fa bene alla lavatrice

A parte il pepe nero, è saggio gettare ogni tanto una pastiglia per lavastoviglie in lavatrice. Il team di Proiezionidiborsa consiglia di far funzionare la lavatrice una volta al mese con una o due pastiglie per lavastoviglie per evitare l’intasamento della lavatrice. Regola la lavatrice a 90 gradi e lasciatela funzionare per un po’ di tempo, questo prolungherà la vita della tua lavatrice.