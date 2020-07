Avete mai provato a mettere l’aspirina nella lavatrice? Scopri tutti i benefici per i tuoi capi. L’aspirina è famosa per essere utilizzata quando ci si sente poco bene, ma in realtà ha anche altri utilizzi. Uno di questi è proprio dedicato al bucato. Quindi non tirarti indietro e utilizza anche tu l’aspirina nella lavatrice e scopri tutti i benefici.

Anche se utilizzi i migliori detersivi o una lavatrice moderna, nulla ti garantisce che il tuo bucato venga candido. Per fortuna c’è l’aspirina. Vediamo quali sono questi benefici e perché non useremo altro per il nostro bucato.

Addio bianco spento

Anche se usi i migliori detersivi sul mercato che promettono miracoli, non riuscirai facilmente a sbarazzarti degli aloni gialli di sudore. Inoltre, ad ogni lavaggio e con il tempo, i vestiti bianchi diventano sempre più opachi e spenti. Come si può rimediare a questa situazione? La risposta è molto semplice. Tutto ciò di cui hai bisogno è una medicina che hai già in casa. Le uniche cose di cui hai bisogno per assicurarti che il tuo bucato torni candido e brillante sono cinque compresse di aspirina da 325 milligrammi.

Come devo fare?

Ed ora la domanda: come devo fare? Il suggerimento è semplicissimo. Fai sciogliere le compresse in una grande bacinella piena di acqua calda. Mescola l’acqua con le cinque compresse di aspirina fino a quando tutte le compresse non si sono completamente disciolte. Per velocizzare il tutto, puoi sbriciolarle prima di metterle nell’acqua. Dopo di che, metti gli abiti sporchi nella bacinella con l’acqua ed aspirina e lasciali in ammollo per circa otto ore. Puoi anche aggiungere qualche aspirina nella lavatrice, ma il metodo in ammollo funziona meglio. Dopo aver lasciato in ammollo i vestiti, devi lavarli in lavatrice.