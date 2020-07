Una strategia di trading per cavalcare il ribasso di un titolo del settore moda sarà l’oggetto di questo articolo. Il titolo in questione è Salvatore Ferragamo che negli ultimi cinque anni ha sempre sottoperformato non solo il mercato italiano, ma anche e soprattutto il settore di riferimento.

Ad esempio negli ultimi cinque anni Salvatore Ferragamo ha perso il 57,6% a fronte del settore della moda che ha perso il 28,6%. Nell’ultimo anno la situazione non è migliorata visto che il titolo azionario ha perso il 44,9% , mentre il settore di riferimento ha perso il 24,4%.

Le cose non vanno molto meglio se si guarda alla valutazione del titolo. Qualunque sia il criterio utilizzato, infatti, o il titolo è sopravvalutato oppure le attuali quotazioni sono in linea con il prezzo obiettivo medio.

Non sono bastate neanche le raccomandazioni Buy di Jeffries e Kepler Cheuvreux emesse a metà giugno. Da quel momento il titolo ha ripreso a scendere.

Una strategia di trading per cavalcare il ribasso di un titolo del settore moda: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 10 luglio in ribasso dell’1,53%, rispetto alla seduta precedente, a quota 11,57€.

Time frame giornaliero

Durante l’ultima settimana il titolo azionario ha collezionato ben 5 su 5 al ribasso. È stato, quindi, rotto al ribasso l’ultimo supporto che divideva le quotazioni dal I° obiettivo di prezzo in area 10,832€. Qualora questo livello venisse raggiunto e rotto in chiusura di giornata, si aprirebbero le porte per il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area ,031€. La massima estensione del ribasso si trova in area 5,2€.

I rialzisti potrebbero rialzare le testa nel caso di chiusure giornaliere superiori a 12,548€.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale l’ultima barra è stata molto negativa. Ha comportato, infatti, la rottura del supporto in area 11,825€ con conseguente, possibile, accelerazione verso area 10,589€. Qualora anche questo livello dovesse essere rotto in chiusura di settimana le quotazioni si lancerebbero verso l’obiettivo in area 6,339€.

Un primo indizio di ripresa al rialzo si avrebbe nel caso di chiusure settimanali superiori a 11,835€.

Time frame mensile

La situazione sul mensile è abbastanza preoccupante. Dopo il tentativo, fallito, di recupero cui abbiamo assistito durante il mese di giugno, le quotazioni hanno accelerato al ribasso e adesso si dirigono verso il II° obiettivo di prezzo in area 2,563€. In questa discesa in supporto molto importante si trova in area 8,736€. La sua tenuta, infatti, potrebbe favorire la ripartenza del rialzo e scongiurare il tracollo fino in area 2,563€.

