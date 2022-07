Sempre più spesso si legge che i pensionati non riescono ad arrivare a fine mese. Soprattutto quelli che hanno una pensione integrata al minimo.Vivere con poco più di 500 euro era già improponibile prima della crisi. Ma oggi, con i rincari di bollette e spesa alimentare, è davvero impossibile. E proprio in quest’ottica rispunta una proposta che non è affatto nuova. Pensione minima aumentata a 1.000 euro al mese. Potrebbe sembrare un’ipotesi lungimirante e al passo coi tempi ma purtroppo non tiene conto dei numeri e dei costi.

1.000 euro per tutti

Si tratta di una proposta elettorale di Silvio Berlusconi. Ma come abbiamo anticipato non si tratta di una idea nuova visto che è una sorta di must del Cavaliere. Già nel 2001 la promessa elettorale era quella delle pensioni innalzate ad un milione di lire. Che con l’avvento dell’euro si sono, praticamente, dimezzate visto quanto è diminuito il potere di acquisto. Ma Berlusconi ci riprova anche successivamente a proporre la pensione minima a 1.000 euro.

Senza tenere conto, però, dei costi che l’intervento avrebbe. E senza considerare dove reperire le coperture necessarie. L’incremento al milione del 2001, infatti, che doveva riguardare tutte le pensioni, fu applicato solo per gli over 70 anni. E solo nel caso di rispetto di determinati criteri di reddito. Questo abbassò la platea di beneficiari da 6 milioni e 1,8 milioni di pensionati.

Pensione minima aumentata a 1.000 euro al mese, la proposta contro la povertà

Ipoteticamente, infatti, sarebbe bello garantire ai pensionati una vecchiaia serena almeno dal punto di vista economico. Ma c’è da considerare anche il fatto che le risorse dell’Italia siano molto limitate. Attualmente i pensionati che hanno una pensione fino a 500 euro sono 1,7 milioni. Ci sono, poi, altri 4,1 milioni di pensionati che hanno una pensione che oscilla tra i 500 ed i 1.000 euro. Se si prendono in considerazione anche gli assegni sociali e le pensioni di invalidità totale la spesa complessiva è di circa 18 miliardi di euro. Ogni anno.

Anche se appare doveroso intervenire nei confronti dei pensionati, aumentare a 1.000 euro tutti gli assegno di importo inferiore sembra impossibile. Perché se nessun anziano deve essere escluso dalla misura, è coscienzioso tenere conto che l’Italia non ha i finanziamenti necessari. La proposta di Berlusconi, quindi, è sicuramente bella anche se non del tutto nuova. Ma sarebbe ancora più bella se specificasse con quali coperture potrebbe essere finanziata. Siamo fiduciosi che verrà fatto.

Lettura consigliata

Ecco se il Bonus da 200 euro spetta a chi ha pensione di reversibilità