Pensione completa e posti segreti da scoprire in questa località del Sud Italia

La Calabria è uno dei posti più belli in cui fare una vacanza. Anche in un solo giorno o in un weekend possiamo trovare tante cose da fare e da vedere, panorami, mare e natura sono di altissimo livello. Alcuni luoghi turistici sono posti da fiaba che la gente ama perché è possibile divertirsi e rilassarsi allo stesso tempo.

Anche l’autunno è adatto per le gite fuori porta grazie al clima mite e ai paesaggi da cartolina che circondano le città più importanti. Spiagge, mete favolose da scoprire, cibo e movida fanno delle località turistiche calabresi delle scelte su cui non avere mai dubbi. E per Tropea tutte queste cose valgono molto più che per altre località.

Hotel sul mare con spiaggia privata

Non tutti lo sanno ma a Tropea è possibile trovare degli hotel da cui accedere direttamente sul mare e passare ore di relax nella spiaggia privata. Se siamo interessati dovremmo cercare su Tripadvisor o altri siti specializzati le offerte per fine settembre o per ottobre e prenotare una vacanza imperdibile.

Potremmo puntare sulla Baia di Riaci che è una meta unica con atmosfere e comfort impareggiabili e hotel curati in grado di soddisfare ogni nostra necessità.

Alcune strutture sono immerse nella natura e anche una vacanza con la famiglia e con i bambini può essere rilassante e avventurosa. Le spiagge private ed attrezzate sono sicure e l’acqua bassa e calma permette di fare i bagni senza correre nessun rischio.

Villaggi a Capo Vaticano

Nel cuore della Costa degli Dei troviamo una delle località balneari più famose della Regione e del nostro stivale. Capo Vaticano si caratterizza per un promontorio alto 120 metri in cui fare escursioni interessanti, il mare è cristallino e ideale per le immersioni.

Su internet troviamo numerose offerte con pensione completa e posti segreti da scoprire. Tutto all inclusive in resort attrezzati in cui si dorme e si mangia benissimo. Sul sito Booking.com ce ne sono più di 10 da esaminare per scegliere quello che meglio si addice al tipo di vacanza che vogliamo organizzare. Villaggio Baia d’Ercole e Villaggio Santa Maria sono 2 di questi. Gli hotel hanno la piscina, il relax può essere vissuto dentro la struttura o nelle spiagge che troviamo muovendoci comodamente nei dintorni.

Pensione completa e posti segreti da scoprire in questa località del Sud Italia

Hotel Tirreno e Villa Garden in questo periodo offrono sconti del 20% con pensione completa, se sfruttiamo i last minute gli sconti possono essere più consistenti.

La Costa degli Dei dovrebbe essere visitata tramite una gita in barca perché ci sono luoghi segreti che non potrebbero essere visitati in altro modo. E sono da non perdere. Vasche naturali sono quelle del Murenario. Resti di antichi porti romani, grotte e cascate renderanno la gita un’esperienza esotica. Il panorama da Tropea mostra all’orizzonte le isole Eolie e tutt’intorno una vastità azzurra da sogno. Se vogliamo completare il giro avventuroso potremmo concederci delle visite alle 7 isole che formano il complesso delle Eolie. Stromboli, Panarea e Lipari sono famose in tutto il Mondo e noi abbiamo la fortuna di averle in casa.

La cucina in Calabria è all’altezza della nomea che i piatti del Sud hanno conquistato meritatamente negli anni. Antipasti di formaggi con le marmellate, paste tradizionali come i maccaruni, le grigliate di carne e pesce con il pane fatto in casa e cotto nei forni a legna e infine i dolci. Godiamoci la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, in bassa stagione le offerte saranno davvero tante.

