La frutta secca è il perfetto spuntino, mattutino o pomeridiano, per attacchi di fame improvvisa o quando vediamo un bel film sul divano. Buona, gustosa e ricca di nutrimento, possiamo usarla anche per condire insalate, dolci, panare carne o pesce. Tra i frutti più golosi, le nocciole piacciono davvero a tutti, grandi e piccini.

Solitamente, sono pronte in autunno, raggiungendo la giusta maturazione, ma il periodo può variare a causa del clima. Anche se sono il cibo preferito di molti scoiattoli e roditori, troviamo molte nocciole direttamente attaccati agli alberi o in terra.

Solitamente, prima di gustarle bisogna essiccarle per qualche giorno al sole per eliminare l’umidità, possiamo anche conservarle per lunghi periodi in luoghi asciutti. Il più delle volte la golosità è troppo forte e non abbiamo neanche il tempo di metterne qualcuna di lato. Ma poi che fine fanno tutti quei gusci?

Attenzione a non gettare i gusci delle nocciole perché possiamo usarli in questi modi sbalorditivi

È davvero un peccato buttare via le bucce delle nocciole.

Oltre a essere utili per scaldare casa, perché sono perfette come combustibile delle stufe, possiamo usarle per pacciamare molte piante che soffrono il freddo. Infatti, servono a ricoprire, insieme alle foglie secche, i vasi o il terreno di molte specie, per mantenere il calore durante l’inverno.

Ma non è il solo modo per riciclarle, quindi attenzione a non gettare i gusci delle nocciole perché possiamo usarli in questi modi sbalorditivi e decorativi.

Possiamo recuperare più gusci possibili per creare dei portacandele a tema autunnale. Anche in previsione delle vacanze di Natale, tenere sopra il camino o qualche mobile queste candele donerà un’atmosfera accogliente e personalizzata.

Basterà usare un vecchio barattolo o vaso basso di vetro, poi aggiungiamo all’interno i nostri gusci avanzati, infine adagiare una candela chiara, per ottenere un bel contrasto. A piacere, decoriamo il contenitore con un fiocco rosso o con dello spago.

Decorazioni per la casa

Un’altra idea è realizzare un centrotavola tipicamente autunnale. Prendiamo in giardino qualche rametto e delle pigne e disponiamole, insieme ai gusci delle nocciole, in un piatto colorato. A piacere, inseriamo anche delle bucce di agrumi essiccati per profumare gli ambienti.

In alternativa, possiamo anche incollare i gusci direttamente nel bordo del piatto, come fosse una ghirlanda.

Per abbellire i davanzali di casa, possiamo anche creare delle bottiglie di vetro trasparente decorate. Riempiamole fino all’orlo di gusci di nocciole e dipingiamo a fantasia l’esterno della bottiglia. Oppure coloriamo i gusci con diversi colori a tempera, scatenando la fantasia, una volta asciugati, potremo aggiungerli nella bottiglia.