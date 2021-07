Molti di noi hanno notato uno strano fenomeno nei nostri bagni: il pavimento sembra sempre sporco, anche poco dopo averlo lavato. Sembra che per terra ci sia una patina di qualcosa di unto e scivoloso. Possiamo a volte anche percepirlo sotto i piedi: le nostre ciabatte scivolano sul pavimento del bagno, specialmente nell’area intorno allo specchio. Un fenomeno estremamente strano. Ma c’è in realtà una spiegazione. Si tratta di una soluzione logica, a cui però non facciamo mai caso. Vediamo quale.

Se il pavimento del bagno sembra sempre sporco è colpa di questo prodotto

Perché il pavimento del bagno sembra sempre ricoperto da una patina di qualcosa di scivoloso? La colpa non è del detersivo per pavimenti, nemmeno delle gocce d’acqua che possono cadere per terra mentre utilizziamo il lavandino.

Il vero responsabile è un prodotto, o meglio un tipo di prodotti, che utilizziamo tutti quasi ogni giorno. Si tratta dei prodotti in spray, come ad esempio le lacche per capelli, o più spesso, i deodoranti da spruzzare. Se il pavimento del bagno sembra sempre sporco è colpa di questo prodotto: lo spray. Ma come risolvere il problema?

Come evitare la patina sul pavimento

I prodotti in spray vanno a depositarsi su tutte le superfici del bagno, e in particolare sui pavimenti, formando una patina opaca e scivolosa. Ma non tutto è perduto. Ovviamente possiamo risolvere il problema alla radice eliminando l’uso dei prodotti in spray. Ma se proprio non sappiamo rinunciare alla lacca o al deodorante, ecco alcune soluzioni. Per prima cosa limitiamo le quantità utilizzate. Questo aiuterà non solo il pavimento, ma anche il pianeta e i nostri polmoni. Un’altra soluzione è quella di uscire qualche secondo per spruzzare il deodorante o la lacca, o per lo meno di farlo con la finestra aperta. Creiamo anche delle correnti d’aria per fare in modo che le particelle di prodotto vengano spinte all’esterno attraverso la finestra.

E a proposito di inconvenienti in bagno, come possiamo eliminare i cattivi odori senza ricorrere a deodoranti chimici? La soluzione è semplicissima: utilizzando il riso come deodorante. Ecco come.