Con la fine dell’estate e l’inizio dei primi freddi, i fiori cedono il passo ai toni caldi delle foglie autunnali. Gli alberi, in particolare, ci offrono scenari che sembrano usciti da un libro di favole. Anche le piante del nostro giardino però possono dare lo stesso effetto, e una in particolare. È proprio questa la rosa speciale che fiorisce a ottobre per un giardino incantato invidia di tutti. Una specie poco conosciuta, ma di cui non potremo sicuramente più fare a meno per due motivi. Il primo è chiaramente il fatto che questa pianta di rose fiorisce più volte all’anno, in primavera e in autunno. Il secondo è che queste rose sono davvero di una bellezza mozzafiato. Sono insolite, ma sempre romantiche ed eleganti.

Possiamo poi accompagnarle ad altri fiori che donano colore al giardino proprio in questo periodo, come ad esempio ciclamini e crisantemi. È vero, questi ultimi hanno una cattiva fama, ma in realtà altrove sono simbolo di fortuna e felicità.

È proprio questa la rosa speciale che fiorisce a ottobre per un giardino incantato invidia di tutti

Le rose sono tra i fiori più amati al Mondo, tanto che molti decidono di averle proprio in giardino o in balcone. Perché se c’è una cosa che desideriamo per le nostre piantine colorate, è di ammirare i loro fiori i più lungo possibile. Il fatto è che le classiche piante di rosa hanno una fioritura piuttosto breve. Ce ne sono alcune invece che sfoggiano i loro colori in momenti diversi dell’anno e per più tempo. Questo è il caso della rosa “Love Song”, cioè “canzone d’amore”. Si tratta di una specie ibrida che può diventare rampicante che possiamo crescere sia a terra che in vaso. I fiori sono davvero mozzafiato, formati da petali di un intenso color lavanda, colore piuttosto insolito per le rose. Se le lasciamo in ombra poi, questa sfumatura diventa anche più intensa.

Queste meraviglie della natura fioriscono sia in primavera che in autunno. Non solo, ma continuano a produrre nuovi fiori sino all’inverno e ogni singolo fiore dura più a lungo. Quindi, in un periodo solitamente spoglio, saremo inondati da una cascata di rose violette.

Il fiore in sé è grande e pieno perché ricco di petali dal profumo delicato. Anche la distribuzione delle foglie è elegante ed uniforme, creando un arbusto che può arrivare a 120 cm di altezza.

Come la maggior parte delle rose, anche questa è una pianta rustica, resistente alle basse temperature e alle malattie. In ogni caso, dovremmo seguire 3 pratici consigli prima dell’inverno per avere rose sane e rigogliose in primavera.

Per scoprire quali altre varietà di rose possiamo coltivare in questo periodo, consigliamo questa specie, forse più facile da trovare.