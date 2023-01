Pellicola per alimenti, ecco il posto migliore per conservarla: niente più strappi e sprechi

Pellicola per alimenti, ecco il posto migliore per conservarla-proiezionidiborsa.it

Dove tieni la pellicola per alimenti? Forse non hai mai saputo che la stai tenendo nel posto sbagliato. Noi ti aiuteremo a migliorare questo aspetto della cucina per farti evitare strappi e sprechi. Ecco tutti i dettagli.

In cucina ci sono tre cose che non possono mai mancare, oltre al cibo. Queste sono la carta di alluminio, o stagnola, la carta forno e la pellicola per alimenti. La carta forno serve per la cottura nell’elettrodomestico, mentre le altre due per la conservazione dei cibi.

In particolare, si consiglia sempre di usare la pellicola quando ci sono alimenti avanzati che devono essere messi in frigorifero. Ma non solo: la pellicola evita il diffondersi dell’odore del cibo specifico nel frigo, aspetto da non sottovalutare mai. L’insieme di odori dei cibi all’interno può dare molto fastidio.

Ma, tornando alla pellicola per alimenti, ecco il posto migliore per conservarla: forse non ci hai mai pensato ed è un errore. Sicuramente, infatti, ti sarà capitato più volte di non riuscire a strapparla bene, di sprecarne pezzi e di avere, quindi, anche una piccola perdita economica.

Noi ti sveleremo un piccolo trucco per conservarla meglio in modo che non si strappi. Seguendo questo consiglio, cucinare e conservare gli alimenti sarà molto più facile e veloce, oltre che più efficiente. Che cosa aspetti? Continua a leggere per sapere tutto su questo argomento.

Pellicola per alimenti, ecco il posto migliore per conservarla: il trucco è questo

Ci sono diversi cibi che possono essere avvolti, come quelli cotti, quelli crudi, la frutta e la verdura. Tuttavia il trucco per maneggiare la pellicola al meglio è metterla in frigorifero. Proprio così: il freddo è il tuo miglior alleato in questo caso.

In questo modo non sarà più piena di elettricità e troppo scivolosa e potrai tagliarla nel modo giusto, senza sbagliare, andare storto o avere pezzi in più. Che cosa ne pensi? È sicuramente un metodo da provare subito.

I pro e i contro

La pellicola può essere uno strumento molto utile perché impedisce all’aria di disidratare o di seccare gli alimenti. Inoltre evita il diffondersi degli odori nel frigorifero. Di solito si conservano di più in questo modo i salumi, le carni, i formaggi e gli insaccati in generale.

La maggior parte delle pellicole da cucina sono in PVC (cloruro di polivinile) o PE (polietilene). Le prime sono molto flessibili e pratiche, ma possono rilasciare sostanze tossiche e per questo non sono più così utilizzate come un tempo. Le seconde non sono molto flessibili, ma possono contenere meglio i cibi grassi.

Entrambe non sono adatte alla cottura in microonde, ma ad oggi in commercio ci sono molti prodotti con una pellicola apposita per le onde elettromagnetiche. Basta leggere bene l’etichetta.

Infine, attenzione allo stato del rotolo che acquisti oppure che hai in casa, magari da tanto tempo. Questo non deve essere ingiallito o umido. Altrimenti, è meglio acquistarne uno nuovo per evitare inconvenienti molto spiacevoli.