Con i trucchi rubati ai giardinieri il ciclamino avrà tanti fiori: durerà per l’intero l’inverno!

Tra le piante che fioriscono in inverno il ciclamino è sicuramente la più famosa. Infatti non richiede molta manutenzione e ha dei fiori molto belli, che daranno colore al tuo balcone anche durante questa stagione. Scopri come avere una fioritura super abbondante e far durare il ciclamino per tutto l’inverno!

Belli ed eleganti, i fiori del ciclamino sono una delizia per gli occhi. Appartiene alla famiglia delle Primulaceae e ha all’incirca venti varietà. Si ammala molto raramente e pertanto è l’ideale se hai poco tempo da dedicare alle piante. Ciò non vuol dire che la si debba però trascurare. Specialmente se vuoi avere una fioritura abbondante e che renda ancora più bello l’ambiente in cui la collochi. Con i trucchi rubati ai giardinieri il ciclamino farà tantissimi fiori e avrà un grande valore decorativo per il balcone o per la casa. Ti consigliamo pertanto di seguirli attentamente.

Non sottoporre il ciclamino alla luce diretta del sole, ma fai in questo modo

Assicurati che riceva una buona illuminazione. Tuttavia non deve mai essere esposta ai raggi diretti del sole o alle fonti di calore. Se lo coltivi in casa assicurati che non sia mai vicino ad un termosifone o alla stufa. Ne va della salute del ciclamino!

Inoltre non deve mai trovarsi in un luogo la cui temperatura superi i 16 gradi. In caso contrario, i suoi fiori cominceranno a cadere. Una stanza umida e ben ventilata andrà sarà l’ideale. Se non ne hai una a disposizione, vaporizza un po’ di acqua sulla chioma del ciclamino ogni 4-5 giorni circa.

Come annaffiarlo

Il terreno deve essere umido ma mai fradicio. Così eviterai l’insorgenza di malattie fungine. Annaffialo sempre con acqua a temperatura ambiente, meglio se piovana. Ti consigliamo di versarla nel sottovaso, onde evitare di bagnare il tubero che si trova sotto le foglie del ciclamino.

Concimali ogni 7-15 giorni con un prodotto apposito unito all’acqua di innaffiatura. C’è anche chi usa delle bucce di banana, ricche di potassio. Questo nutriente è molto utile al ciclamino.

Con i trucchi rubati ai giardinieri il ciclamino avrà migliaia di fiori: 2 segreti che in pochi sanno

Vuoi una fioritura più abbondante? Allora dovrai rimuovere i primi fiori aperti. Sembra assurdo, però così facendo otterrai un risultato migliore con il passare del tempo. Infatti cresceranno più fiori nella parte centrale del ciclamino, che sarà ancora più bello del solito.

Inoltre, ricordati sempre di eliminare i fiori appassiti. Per farlo, staccane i gambi effettuando una leggera torsione. Vedrai che prolungherai di molto la fioritura del ciclamino!

Quanto dura la fioritura

In genere non più di un mese. Tuttavia, se il tuo ciclamino è particolarmente vigoroso, potrebbe durare anche molto più a lungo. L’importante è che tu segua i consigli che ti abbiamo dato e quelli del tuo vivaista di fiducia.

Lettura consigliata

Come investono i loro soldi Chiara Ferragni e Fedez e quanto guadagnano