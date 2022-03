Quante volte ci è capitato di guardare con invidia le donne orientali per la loro pelle liscia e luminosa a qualsiasi età. Il merito è, certamente, dell’attenzione che dedicano alla cura di sé stesse. Ebbene, oggi vogliamo condividere con i nostri Lettori uno dei loro segreti che ringiovanisce il volto.

Dubbi e paure infondate

Dunque, vediamo come avere pelle luminosa e compatta anche a 50 e oltre grazie alla tecnica del dermaplaning. È una pratica vista con diffidenza da noi occidentali. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Tutti sanno che sullo strato superficiale della cute si depositano le cellule morte. Una buona esfoliazione è dunque la chiave per eliminarle e donare alla pelle un colorito luminoso. Di solito adoperiamo prodotti granulosi, sia naturai che chimici. Questi si massaggiano sulla cute e poi si risciacquano, portando così via la parte superficiale dell’epidermide, quella dove le cellule morte si annidano. In questa maniera il viso appare più giovane e luminoso.

Secondo gli orientali oltre alle cellule morte, per avere una pelle luminosa e compatta, bisogna eliminare anche la “peluria di pesca”. Si tratta di quella naturale copertura pilifera morbida e quasi trasparente, da cui deriva il nome, che ricopre il nostro viso. La paura maggiore e del tutto infondata è che appunto, eliminando i peli del viso, questi ricrescano più forti e folti di prima.

Pelle luminosa e compatta anche a 50 e 60 anni con questa strabiliante tecnica orientale

Il dermaplaning è dunque una esfoliazione effettuata con un rasoio di precisione, come quello da ciglia, utilizzato con un’angolazione di 45° rispetto alla pelle. Il trattamento è completamente indolore. La pelle deve essere ben detersa prima di fare questa operazione. Tamponare la cute con un buon tonico e lasciarla totalmente asciugare, prima di procedere, garantisce un risultato migliore. Questa operazione si può effettuare a casa o in un centro specialistico. Le lamette si possono acquistare online ad un prezzo contenuto. Si può optare anche per una depilazione con estirpazione del pelo alla radice, seguita dopo qualche giorno dal dermaplaning.

Questa tecnica si rivela eccellente anche per minimizzare le piccole cicatrici e risolvere i problemi di secchezza della cute. Tuttavia, è assolutamente sconsigliato in una situazione specifica. Dunque, mai farlo in presenza di brufoli. In questo caso il dermaplaning potrebbe creare delle irritazioni o addirittura provocare piccole lacerazioni, che favorirebbero le infezioni e la nascita di nuovi brufoli.

