Pelle del viso secca e screpolata? Ecco cosa usa Emily Ratajkowski e 2 creme da comprare subito!

Il caldo e le belle giornate sono arrivati. L’estate si avvicina. È il momento di capire come proteggere la pelle del viso dal sole, dalla disidratazione e dalla secchezza. In commercio possiamo trovare decine e decine di prodotti validissimi. I tre che stiamo per presentare, però, hanno probabilmente una marcia in più. E uno di questi è il preferito di Emily Ratajkowski.

Finalmente siamo arrivati alla metà di maggio e il sole splende caldo sulle nostre giornate. Una bellissima notizia per l’umore ma meno buona per la pelle. I raggi solari, il sudore e l’inquinamento la mettono a dura prova e rischiano di farla invecchiare velocemente. Ma niente paura. Se abbiamo la pelle del viso secca e screpolata abbiamo a disposizione tre incredibili prodotti per la skincare. In questo trittico c’è anche l’unguento multiuso che Emily Ratajkowski porta sempre con sé. E ha un prezzo decisamente interessante.

Il super unguento di Emily Ratajkowski costa meno di 30 euro

Emily Ratajkowski non è solo una delle donne più ammirate del Globo. È anche una delle più seguite sui social e una delle poche che riesce a rendere trendy ogni cosa che fa. Lo abbiamo visto pochi mesi fa con il suo nuovo e irresistibile taglio di capelli.

Recentemente, invece, la supermodella ha svelato uno dei suoi segreti di bellezza: l’unguento Healing Ointment di CeraVe. Emily lo usa sia per il contorno occhi che come balsamo per le labbra. Un prodotto multiuso a base di acido ialuronico che ha riscosso un enorme numero di recensioni positive online anche da parte degli esperti. Il prezzo? Meno di 30 euro sia online che nelle principali farmacie.

Pelle protetta e luminosa con C.E.O. Afterglow

Avere una pelle lucente, asciutta e priva di impurità è il sogno di tutti. Per realizzarlo dovremmo imparare i segreti di bellezza che arrivano dalla cultura giapponese. Solo dopo potremo proteggerla con un prodotto skincare. Uno dei migliori in assoluto si chiama C.E.O. Afterglow ed è firmato Sunday Riley.

In questo caso parliamo di una crema viso a base di Vitamina C e ialuronato di sodio. Due elementi utili per proteggere la pelle dai raggi del sole, per idratarla e per combattere le rughe. Costa 65 euro ma è un vero toccasana a effetto prolungato.

Pelle del viso secca e screpolata? Proviamo questo incredibile tonico coreano

Negli ultimi anni l’industria cosmetica coreana si è affermata come una delle più importanti e prestigiose a livello mondiale. Proprio dalla Corea arriva il terzo prodotto must have per la pelle: il Rice and Shine Hyaluronic Acid Essence Toner di Meisani.

Come si intuisce dal nome, anche in questo caso la componente principale è l’acido ialuronico. Ciò che rende questo tonico diverso dagli altri, però, è la presenza dell’acqua di crusca del riso. Un prodotto antiossidante e altamente nutriente molto usato nei Paesi asiatici. Aggiungiamo anche una notevole funzione protettiva e si capisce come i 25 euro di prezzo siano assolutamente ben spesi.