Api e insetti fuggiranno da giardini e balconi con queste piante che non li attirano. Parola di giardiniere!

In primavera si ha voglia di rallegrare giardini e angoli del terrazzo con piante e fiori colorati. Ovviamente, molti di questi attirano api, insetti e farfalle. Se vogliamo tenere lontani gli insetti molesti e prepararci ad una serena estate senza zanzare, allora è bene optare per varietà botaniche che non attirano gli insetti. Scopriamo insieme quali specie scegliere.

La primavera è il momento dell’anno in cui la natura si risveglia. Basta fare un giro in un qualsiasi parco cittadino per notare che gli alberi sono ormai in fiore. È tempo quindi di indossare i guanti da lavoro e mettersi in giardino o sul terrazzo ad armeggiare con terra, semi e concimi. Il risveglio della natura fa però risvegliare anche gli insetti. Sono piccoli animaletti importanti per l’ecosistema e la biodiversità. Soprattutto le api che, col lavoro di impollinazione, sono una presenza fondamentale per la vita di tutti noi. Ad ogni modo, inutile negarlo, api, mosche, e, a breve, anche zanzare, per noi risultano fastidiose. Sarà allora utile sapere che api e insetti fuggiranno da giardini e balconi in presenza di alcune piante.

I fiori utili per l’impollinazione

Ci sono fiori che, più di altri, attirano gli insetti e sono altresì molto utili per l’impollinazione. Si tratta della lavanda, dei girasoli e della viola del pensiero. Margherite, zinnie, abelia, papaveri e lillà. Così come anche verbena, salvia, malva, timo, origano e santolina. Queste varietà attirano sia le api che le farfalle.

Come già accennato, si ricorda che è importante dare il proprio contributo per la salvaguardia dell’ecosistema e della biodiversità. Pertanto, potremmo scegliere di coltivare qualcuna di queste piante magari in un angolino remoto del giardino, lontano dall’abitazione. Staremo tranquilli noi e, al tempo stesso, faremo del bene all’ambiente.

Api e insetti fuggiranno da giardini e balconi grazie a queste piante

Vediamo ora alcune varietà botaniche che allontanano alcuni insetti, in primis le zanzare. Per sere d’estate tranquille, potremmo mettere sui nostri terrazzi dei vasi con citronella e geranio. Facile da curare e ottimo repellente per le zanzare è poi anche la monarda, dai fiori color porpora. Per la stessa funzione, in giardino si può piantare la catalpa. Un arbusto che può crescere fino a 4 metri e che regala meravigliosi fiori bianchi.

In un angolo dell’orto si può piantare la calendula. Molto profumata, regala ricche fioriture in colori molto accesi e vivaci, che vanno dal giallo oro al rosso. Se si ha un gatto, puntare allora sull’erba gatta, che è un ottimo alleato contro zanzare e insetti infestanti. Per aumentare il suo potere repellente, ogni tanto è bene strofinarle le foglie. Rosmarino, menta e basilico sono per noi indispensabili in cucina. Al loro profumo, invece, gli insetti fuggono a gambe levate!

Infine, la pianta anti zanzare per eccellenza è la catambra. Non ha bisogno di cure particolari. Gli esemplari originali sono protetti da brevetto europeo, riconoscibile da un timbro impresso sul fusto e da un’etichetta codificata sulla chioma.