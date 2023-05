Come mantenere freschi i fiori recisi? Aggiungi nell’acqua il rimedio dei vivaisti per un bouquet sempre rigoglioso!

Dopo aver recuperato un bel mazzetto di fiori, dobbiamo ricordarci di conservarli bene. Dentro il vaso hanno bisogno di alcune attenzioni vitali. Per proteggerli e vederli sani e vigorosi possiamo versare qualche goccia di un rimedio dei vivai. È un prodotto che hai in casa e potrebbe garantire alle tue piantine lunga vita. Ecco la soluzione a portata di mano.

Per decorare la casa e portare un po’ di freschezza si pensa spesso a un bel mazzo di fiori. I colori vivaci e la bellezza di alcune specie danno un benvenuto più che gradito agli ospiti. Che tu li abbia trovati nel campo vicino o li abbia presi dal fiorista di fiducia poco importa. Una volta raccolti avranno bisogno di tutte le cure necessarie per sopravvivere e non appassire. Un piccolo ma geniale aiuto ci arriverebbe dagli esperti di giardinaggio. Infatti, ci sarebbe un prodotto perfetto per il loro benessere. Vediamo come mantenere freschi i fiori recisi a lungo in modo naturale e sicuro.

Come reciderli e conservarli appena colti

Quando avrai portato in casa il tuo bouquet, prima di posizionarlo sul tavolo o sul davanzale dovrai necessariamente occupartene. La prima operazione consiste nell’effettuare un taglio netto alla base dello stelo. Di solito si recide in senso obliquo, ma il metodo potrebbe variare per alcune tipologie di vegetali. Gli steli carnosi come quelli delle calle, per esempio, preferiscono il taglio dritto. Per quelli più legnosi (vedi le rose) bisognerà procedere preferibilmente con una recisione incrociata, o schiacciando il peduncolo tagliato all’estremità.

Sarebbe meglio potare sotto l’acqua, per scongiurare la formazione di bolle d’aria nella pianta, che le impedirebbero di assorbire il nutrimento. Insieme al gambo ricordati di eliminare anche le foglie, che entrerebbero a contatto con l’acqua del vaso. Quest’ultima dovrebbe arrivare come minimo al 40% dell’altezza del fiore. Infine, considera che dovresti ripetere la recisione regolarmente, accorciando lo stelo di circa un centimetro al giorno.

Come mantenere freschi i fiori recisi con l’ingrediente più insospettabile

Il rimedio della casa che non hai mai considerato per i tuoi fiori si nasconde nella dispensa. Ci riferiamo alla vodka, un alleato sottovalutato anche da chi ha il pollice verde. La sua utilità starebbe nel ritardare la maturazione delle piante e contrastare la crescita dei batteri.

Per utilizzarla puoi diluirne qualche goccia nell’acqua del vaso, da sola o in combinazione con lo zucchero bianco o di canna. Prova anche a passare un batuffolo di cotone imbevuto sulle foglie, per lucidarle e farle tornare come nuove. Fatto questo, non ti resta che aspettare e goderti il risultato.