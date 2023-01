Pazzi per la carbonara? Ecco 3 ristoranti a Roma dove mangiarne una delle migliori e a che prezzo

Quando viaggiamo per il Mondo siamo interessati alle attrazioni locali. Si va nei musei, si ammirano monumenti, paesaggi e si gira per i mercatini. Siamo di solito anche curiosi di assaggiare le specialità culinarie. Se ci troviamo ad esempio a Roma per qualche giorno potremo gustare tanti piatti tipici. Pensiamo alla carbonara. Scopriamo alcuni posti dove mangiarla e cosa possiamo vedere in zona

In ogni Paese del Mondo in cui si va per una vacanza sono tante le cose che possono attrarci. In uno forse le spiagge di sabbia bianca e il mare cristallino, in un altro castelli o montagne. Senza dubbio la nostra esperienza si arricchirà conoscendo gli usi e i costumi locali insieme al cibo tipico.

Questo vale sia per i viaggi all’Estero che in Italia. Infatti, sappiamo che ogni nostra Regione offre al visitatore tante bellezze e specialità culinarie. Pensiamo al pesto genovese, alla bagnacauda piemontese oppure alla pasta alla Norma siciliana.

Una delle città italiane più amate e visitate è Roma.

La cucina tipica propone diversi piatti anche di origine ebraica, come i carciofi alla giudia. In particolare, però, uno dei più conosciuti sarebbe la pasta alla carbonara.

Origini incerte e ingredienti base

La pasta alla carbonara è uno dei piatti più richiesti nei ristoranti della Capitale. All’Estero troveremo varianti tra le più diverse, adattate ai gusti locali.

Le origini della carbonara sono molto controverse. C’è chi le fa risalire alla presenza delle truppe americane in Italia durante le Seconda Guerra Mondiale. Altri studiosi indicano nei “carbonai” dell’Appennino gli inventori e alcuni pensano a ricette napoletane.

Di base, troveremo pasta lunga o corta, condita con pancetta o guanciale, pecorino, uova e pepe. Gli chef poi variano le percentuali degli ingredienti e a volte mescolano il pecorino con altro formaggio o mettono meno tuorlo.

Pazzi per la carbonara? Ecco 3 ristoranti a Roma per gustarne una

Se ci troviamo a Roma potremmo mangiare una tra le più buone paste alla carbonara presso Roscioli, Salumeria con cucina. Nel menù propone piatti come la cacio e pepe, l’amatriciana e altri. Per quanto riguarda in particolare la carbonara, potremo gustare spaghettoni con guanciale, uova di Parisi, tris di pepe e pecorino romano DOP al prezzo di 16,00 euro.

Da PaStation ci sarebbe la possibilità di scegliere il formato di pasta che più piace. La loro carbonara si fa con guanciale romano, pecorino romano DOP, uova di Parisi, pepe nero di Maricha. Il costo è di 12,95 euro.

Presso Pipero la carbonara la pagheremo 32,00 euro. Il guanciale si coniuga con uova, pecorino romano DOP e pepe per condire mezze maniche rigate.

Cosa vedere nei dintorni

Pazzi per la carbonara? Ecco 3 ristoranti a Roma tra i tanti dove andare, dunque. Ora, però, diamo un’occhiata a cosa poter vedere in zona.

Roscioli si trova in via dei Giubbonari, poco distante da Campo dei fiori. Qui, oltre al caratteristico mercatino, potremo ammirare la statua di Giordano Bruno. In zona troveremo piazza Farnese e l’Arco degli Acetari, molto caratteristico.

PaStation, in via Barberini, si trova nelle vicinanze della Galleria d’arte di Palazzo Barberini. Nei pressi potremo anche ammirare piazza del Popolo e fare una passeggiata dentro Villa Borghese.

Infine, Pipero in corso Vittorio Emanuele II si trova nei pressi del Museo di scultura antica Barracco e a poca distanza dalla famosa piazza Navona.