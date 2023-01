Una vacanza in Veneto tra Treviso e le colline nelle terre del prosecco e del radicchio

Una vacanza in Veneto tra Treviso e le colline-proiezionidiborsa.it

In ogni stagione dell’anno in Italia è possibile visitare luoghi unici. La ricchezza del paesaggio e dei tesori artistici attraggono molti turisti. Potremmo approfittare di un fine settimana per scoprire in Veneto, ad esempio, alcune delle località di cui adesso parleremo.

Viaggiare regala emozioni e conoscenza. Girando l’Italia si scoprono bellezze, usanze locali e anche specialità tipiche. Tra tante Regioni una in particolare è famosa per le colline del prosecco e i fiori d’inverno.

Parliamo del Veneto. Tante sarebbero le località dove andare. In particolare a gennaio si potrebbe fare un bel giro. Per quanto riguarda uno dei prodotti più rinomati, il radicchio, fino a marzo si terranno in vari centri mostre mercato imperdibili.

Una vacanza in Veneto tra Treviso e le colline Patrimonio UNESCO

Il radicchio rosso di Treviso IGP tardivo si raccoglie e si sottopone all’imbianchimento in inverno. Sarà quindi possibile, a Zero Branco, dal 20 al 29 gennaio partecipare a una sagra dedicata a questo ortaggio. Nei vari stand sarà possibile acquistare prodotti locali. Nei menù dei ristoranti, poi, si potranno gustare piatti con radicchio declinato in molti modi. Altre mostre mercato di questo genere si terranno a Preganziol, Dosson, Mirano, Roncade, Quinto di Treviso.

Tra i piatti che si preparano con il radicchio rosso ci sono i risotti, i contorni e anche dolci.

Altra meraviglia del trevigiano sono le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dal 2019 Patrimonio UNESCO. La bellezza del paesaggio, l’intervento conservativo dell’uomo per la coltivazione della vite hanno reso unico questo territorio. Le cantine sono visitabili e il calendario annuale sarà disponibile on line da febbraio in poi.

Alcune attrazioni tra Conegliano e Vittorio Veneto

Vicino Treviso potremmo vedere il castello di Conegliano e Follina, uno dei borghi più belli d’Italia. Qui c’è la suggestiva abbazia Santa Maria in Sanavalle con il suo chiostro. Durante l’anno si organizzano tanti eventi, tra cui concerti di musica e degustazioni enogastronomiche.

Da Follina si potrebbe proseguire verso il castello dei Brandolini, poi lungo la via dei mulini fino a Vittorio Veneto. Qui si trova il famoso Museo della Battaglia con foto, reperti e armi della Prima Guerra Mondiale.

L’incantevole Treviso e alcuni piatti tipici

Per quanto riguarda Treviso, come Venezia, ha dei canali d’acqua che la attraversano. Nel centro storico troviamo la Piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo del podestà con la torre civica, il Palazzo dei Trecento, il Palazzo Pretorio. Da notare alcuni leoni che richiamano il dominio di Venezia sul territorio.

Nel museo Luigi Bailo è possibile ammirare vari opere d’arte pittorica e sculture del Novecento. Nel complesso conventuale di Santa Caterina si trovano la pinacoteca con opere dal Trecento al Settecento e una sezione archeologica.

Passando alla cucina trevigiana, come accennato il radicchio è uno dei protagonisti. Si può mangiare crudo con aceto balsamico, grigliato o saltato in padella. È ottimo il risotto al radicchio e formaggio. Tra gli altri piatti tipici ricordiamo la sopa coada, con pane e carne di piccione. Per i dolci delle feste si servono la fregolotta e il famosissimo tiramisù.

Una vacanza in Veneto tra Treviso e le colline sarà interessante tutto l’anno, anche in inverno.