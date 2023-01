Sai perché la tua pianta di limone non cresce? Ecco cosa hai sicuramente sbagliato e come rimediare

Hai una bellissima pianta di limone in giardino ma non vedi i limoni crescere come vorresti? Ecco tutte le possibili spiegazioni e come rimediare subito per un raccolto eccezionale

Una delle piante che riesce maggiormente a catturare l’attenzione è il limone. È un albero sempreverde, una pianta che può essere coltivata anche in vaso, che arriva dall’India ma ad oggi diffusa in tutto il Mondo.

Scientificamente il suo nome è Citrus limon, fa parte della famiglia delle Rutacee come tutti gli altri agrumi. Secondo alcuni studi sembra si tratti di un ibrido tra il lime e il cedro. Nonostante abbia bisogno di un clima caldo, si può far crescere anche nelle zone più fredde con le dovute attenzioni.

Anche tu hai deciso di averlo ma non sta andando tutto esattamente come vorresti? Allora, sai perché la tua pianta di limone non cresce? Te lo diciamo noi con tutte le possibili cause e come rimediare alla situazione in poco tempo.

Come tutte le piante, anche questa ha le sue caratteristiche e le sue necessità specifiche. Se non si rispettano, è naturale avere dei ritardi nella maturazione dei frutti oppure dei problemi più seri per la sua salute. Niente panico, qui di seguito troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Sai perché la tua pianta di limone non cresce? Tutte le possibili cause e cosa devi cambiare subito

Un albero potrebbe impiegare anni prima di riuscire a far nascere i suoi frutti. In genere, si parla dai tre ai sei anni per vedere spuntare i primi limoni. È richiesta molta pazienza, ma per un risultato eccezionale.

Se hai notato che qualcosa non va nella crescita, ecco un elenco delle cause e di come agire correttamente:

non conoscerne le caratteristiche : è importante sapere quando fiorisce e quando sta attraversando la fase di riposo : è proprio in questo momento che ha bisogno di maggiori cure;

: è importante sapere quando fiorisce e quando sta attraversando : è proprio in questo momento che ha bisogno di maggiori cure; il terreno non è adatto : questo deve essere morbido , areato , drenante , possibilmente con sabbia e perlite;

: questo deve essere , , , possibilmente con sabbia e perlite; hai sbagliato il tipo di acqua: per l’innaffiatura di questa pianta serve un’acqua filtrata, distillata oppure quella piovana ma non deve essere troppo fredda;

concimazione errata : serve un concime universale con fertilizzante organico oppure quello specifico per agrumi da dare ogni 2-3 settimane quando la pianta è attiva;

: serve un oppure quello da dare ogni quando la pianta è attiva; manca la luce : per crescere i limoni hanno bisogno di tante ore di sole e in inverno potrebbe essere necessaria la luce artificiale;

: per crescere i limoni hanno bisogno di tante ore di sole e in inverno potrebbe essere necessaria la luce artificiale; condizioni climatiche dannose: non va bene l’aria secca, soffre molto le intemperie, per questo bisogna offrire protezione in inverno con un telo apposito.

Da cosa posso capire che la pianta soffre

Quando una delle condizioni appena descritte non è rispettata la pianta inizia a perdere le foglie, alcune parti appassiscono o cambiano colore. La crescita rallenta e si può sentire un cattivo odore provenire dalle radici.

Inoltre, attenzione ai parassiti. Occhio a puntini bianchi, ma anche alla muffa e alla ruggine. L’ispezione regolare di tutte le parti della pianta è fondamentale. Così come intervenire con prodotti appositi o ingredienti naturali.