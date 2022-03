I segni zodiacali ci caratterizzano e, in alcuni casi, determinano alcuni tratti caratteriali delle persone. In molti amano leggere oroscopi e divertirsi cercando di immaginare il proprio futuro. Si tratta di parole che andrebbero sempre interpretate a seconda della propria situazione personale e, soprattutto, maneggiate con cura.

Oltre al classico oroscopo i più sofisticati consultano anche l’oroscopo cinese e, soprattutto, i Ching. Sicuramente più difficili da interpretare rispetto all’oroscopo da leggere la mattina mentre si fa colazione.

Oggi si andranno a vedere due segni zodiacali che saranno particolarmente fortunati questa primavera. Ma non si tratterà solamente di segno zodiacale ma anche di ascendente. Infatti, ad ognuno di noi oltre al segno zodiacale corrisponde anche l’ascendente.

Dopo averlo calcolato si potrà consultare con più precisione il proprio futuro.

Tra i segni fortunati questa primavera troviamo il Cancro ascendente Capricorno e il Capricorno ascendente Scorpione.

Pazzesco l’oroscopo di Cancro e Capricorno che stupiranno tutti in primavera tra fortuna in amore e tanto denaro ma attenzione all’ascendente

Per il Cancro ascendente Capricorno la primavera sarà molto movimentata, in positivo. Dal punto di vista lavorativo sarà il periodo perfetto per decidere di accettare una nuova proposta di lavoro. Infatti bisogna lasciare indietro tutto ciò che fa stare male e non tranquillizza, meglio affrontare nuove sfide con il sorriso.

I viaggi non mancheranno in questo 2022, specialmente all’inizio dell’estate. Questo porterà felicità e sollievo ad un animo uscito molto provato dall’anno passato. Sarà bene evitare di spendere troppo denaro in oggetti futili per limitare il rischio di crisi finanziarie più avanti. In amore i single avranno la possibilità di conoscere e conquistare una persona molto interessante.

L’influenza dello Scorpione

Il Capricorno ascendente Scorpione è una persona molto attiva che ama circondarsi di positività. La primavera andrà a gonfie vele e le coppie consolidate potranno decidere di convolare a nozze o di andare a convivere.

Infatti per il Capricorno l’amore riveste un ruolo fondamentale nella vita, per questo non bisognerà perdere tempo.

I single avranno la possibilità di trovare la persona giusta ma attenzione alle fregature. Dal punto di vista lavorativo si è in attesa di un salto di qualità. Un aumento di stipendio ma anche di responsabilità potrebbe essere dietro l’angolo. Questo potrebbe stancare particolarmente, quindi attenzione alle situazioni di stress e, in generale, alla salute. Davvero pazzesco l’oroscopo di Cancro e Capricorno ma attenzione all’ ascendente che potrebbe fare la differenza.