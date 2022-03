Per chi vuole fare esperienza nella Pubblica amministrazione ci sono interessanti opportunità in arrivo. Ecco i due programmi da tenere d’occhio.

I tirocini per studenti

A marzo c’è più di un’opportunità in scadenza da non farsi scappare. Una fra tutte il concorso STEM 2022 per 1.685 posti in tutta Italia. Ma anche nel prossimo futuro si prospettano delle possibilità interessanti.

Chi è interessato all’ambito della Pubblica amministrazione, infatti, sarà felice di sapere che il Ministro Brunetta ha annunciato due nuovi programmi per esperienze formative e professionalizzanti.

Il primo programma riguarda solamente gli studenti universitari, coi seguenti requisiti:

età inferiore ai 28 anni;

media voto non inferiore a 28/30;

iscrizione a un corso di laurea magistrale e in possesso del 30% dei CFU previsti;

in alternativa, iscrizione a corsi a ciclo unico e in possesso del 70% dei CFU previsti.

Gli studenti che rispondono a queste caratteristiche possono partecipare all’iniziativa “Tirocinio inPA”. Si tratta di un’esperienza di sei mesi, con lo scopo di redigere la tesi di laurea magistrale. Sarà prevista un’indennità di partecipazione.

Ma gli studenti magistrali non sono gli unici che potranno approfittare dell’iniziativa.

Opportunità in arrivo nella Pubblica amministrazione con indennità per studenti, laureati e possibilmente anche diplomati

Il secondo programma che verrà attivato si chiama “Dottorato in PA”. Come suggerisce il nome, la proposta è rivolta ai laureati che vogliano proseguire il proprio percorso con un dottorato di ricerca.

I partecipanti verranno inquadrati con contratto di apprendistato di terzo livello e riceveranno una retribuzione di 30.000 euro l’anno (lordi). Attenzione, però: si prevede un’attivazione di soli 20 contratti, e un voto di laurea non inferiore a 105/110 è obbligatorio.

Per chi è in possesso di diploma

E per chi invece non fosse né laureato, né iscritto a un corso di laurea? In questo caso bisogna pazientare un po’. Infatti è in fase di valutazione la possibilità di creare un ulteriore percorso formativo per chi non è iscritto all’università. Insomma, potrebbero esserci opportunità in arrivo nella Pubblica amministrazione anche per i diplomati. Sarà però necessario un nuovo provvedimento.

Nel frattempo, per chi sta valutando se iscriversi a un corso universitario, ecco quali lauree scegliere per trovare facilmente lavoro nei prossimi cinque anni.

In ogni caso conviene tenere d’occhio i nuovi annunci e il portale inPA, attraverso il quale avverrà l’individuazione dei partecipanti.

