L’oroscopo ha da sempre affascinato moltissime persone con le sue predizioni. Un modo come un altro per sentirsi meno in balia degli eventi e del destino.

Sicuramente il modo principale per dare forma alla propria esistenza si lega alla volontà e agli sforzi di ognuno.

Infatti volontà e azione formano una combo unica che, con un pizzico di fortuna, porterà alle vittorie della vita.

Come si scriveva, tuttavia, in molti amano consultare il futuro del proprio segno zodiacale. Oltre al classico oroscopo molti conoscono quello cinese e quello Maya. Pochi, però sanno che esiste anche un altro modo che arriva da lontano per predire fortuna amore e denaro.

Si sta scrivendo de “I Ching – Libro dei Mutamenti”, utilizzato sin dall’antichità in Cina per ottenere risposte. Non solo il futuro ma anche il presente è assoggettato a questo oracolo.

Per predire fortuna, amore e denaro oltre a oroscopo e segni zodiacali vale oro questo metodo pazzesco ma poco conosciuto

Si tratta di un vero e proprio libro, molto enigmatico, diffusosi in tutto il globo e studiato da moltissimi intellettuali. I 64 esagrammi di cui è composto hanno lo scopo di dare una rappresentazione a tutti gli stati dell’animo umano e ai loro mutamenti. Da qui il secondo nome con cui è conosciuta questa opera “Libro dei Mutamenti”.

Un testo facilmente reperibile sia su Amazon che in libreria che ci permetterà di dare voce all’oracolo tranquillamente da casa.

Sarà necessario bruciare dell’incenso durante la consultazione dell’oracolo. Un rituale che, tuttavia, richiede moltissima concentrazione. Infatti sarebbe preferibile non rivolgere domande generiche o particolarmente banali.

La forma della domanda che si andrà a porre all’oracolo deve essere, quindi, semplice, diretta e funzionale.

Come consultare

I Ching devono essere consultati seguendo una determinata procedura. Si è già anticipata l’importanza dell’incenso ma non sarà sufficiente. Bisognerà, innanzitutto avere tre monete, qualsiasi moneta, uguali.

Le due facce delle monete rappresenteranno lo Yin e lo Yang, accendere i bastoncini di incenso e scrivere su un foglio la domanda.

Prima di lasciare cadere le monete concentrarsi con molta attenzione sul quesito da porre. Una volta lasciate cadere sarà necessario calcolare la linea ottenuta che potrà essere di quattro tipi. Yin in mutazione o stabile, Yang in mutazione o stabile.

Le linee dovranno essere sei e per questo motivo sarà importante ripetere l’operazione altre cinque volte. In questo modo si otterranno le linee necessarie per comporre l’esagramma.

Una volta ottenute le linee ci sarà il momento del responso. Questo, però, non sempre sarà semplice da interpretare, specialmente all’inizio.

Si tratta di un bel metodo da utilizzare per predire fortuna, amore e denaro oltre all’oroscopo e ai segni zodiacali. Più macchinoso e meno intuitivo saprà dare molte soddisfazioni a chi deciderà di capirne il funzionamento.

In alternativa, su internet, sono disponibili diversi siti per calcolare i Ching in maniera veloce e semplice.