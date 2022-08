Rinfrescare i pavimenti è un lavoro che facciamo quasi ogni giorno. In estate, purtroppo la polvere si deposita più facilmente sulle superfici di casa perché teniamo le finestre aperte per arieggiare. Con il gran caldo che rende lunghe e pesanti le nostre giornate, fare i lavori di casa diventa molto più faticoso. Tuttavia, per bloccare la proliferazione di sporco, germi e batteri è necessario pulire spesso i pavimenti. Quando è possibile, cerchiamo di utilizzare prodotti naturali perché farlo ha numerosi vantaggi. Usare prodotti naturali ed ecologici ci permette di rispettare l’ambiente, di non esporre noi e la nostra famiglia ad agenti chimici, ma anche di risparmiare. Se guardiamo bene nelle nostre dispense, ci sono davvero molti prodotti che possiamo usare per fare le faccende domestiche in modo intelligente. Oggi vogliamo concentrarci su come pulire i pavimenti in modo naturale usando un prodotto che ha il potere di allontanare le formiche.

Pavimenti senza aloni con un prodotto che allontana le formiche

I detergenti che troviamo in commercio sono indubbiamente efficaci ed utili a rendere pulite e splendenti le nostre superfici. Tuttavia, possiamo ottenere lo stesso risultato usando pochi ingredienti naturali che molti di noi hanno già in dispensa. Le nostre nonne ci hanno insegnato ad usare prodotti di uso comune per curare le piante e fare le faccende domestiche. Per pulire i pavimenti ed averli lucenti senza fatica possiamo realizzare un profumatissimo detergente naturale da usare ogni giorno. Inoltre, con questo prodotto potremo non solo ottenere pavimenti puliti e senza aloni, ma anche allontanare le formiche che in estate sono un vero problema. Tutto ciò che ci serve sono 3 ingredienti economici e alla portata di tutti.

Detergente fatto in casa

Basterà unire 2 bicchieri di aceto bianco, 30 gocce di olio essenziale all’eucalipto e il succo di 2 limoni. Per avere pavimenti senza aloni con un prodotto, dopo aver miscelato gli ingredienti, aggiungiamo questa soluzione profumata all’acqua calda del secchio. Passarla sulle superfici ci restituirà pavimenti lucidi e senza aloni grazie all’azione dell’aceto e del succo di limone. Limone e aceto sono formidabili contro sporco e unto e hanno uno straordinario potere sgrassante. Infine, l’olio essenziale all’eucalipto ha un profumo che tiene lontane le formiche. Usarlo periodicamente ci aiuterà a dire addio agli insetti e ad avere pavimenti privi di aloni e lucidissimi. Essendo limone e aceto prodotti a base acida, consigliamo di non usare questo detergente su superfici in marmo e in pietra naturale perché potrebbe danneggiarle.

