Mantenere la casa pulita e sempre ordinata è un lavoro che richiede costanza e impegno ma che, al tempo stesso regala tante soddisfazioni. La nostra redazione oggi vuole spiegare come con questi semplici accorgimenti mantenere la casa pulita e in ordine non sarà più un problema. Vediamo insieme come fare.

Via le scarpe

Come spiegato in un nostro articolo precedente, portare le scarpe in casa comporta rischi per la salute: sia per quanto riguarda il benessere del piede che resta costretto nella scarpa quando non necessario, ma soprattutto perché portiamo dentro le mura domestiche germi, batteri e pesticidi che possono nuocere alla nostra salute. Inoltre, la suola delle scarpe, dopo aver camminato, rimane sporca e camminare su pavimenti e tappeti può sporcarli e rovinarli. Quindi togliere le scarpe è un modo intelligente per mantenere puliti più a lungo i pavimenti.

Pavimenti e tappeti

Non portare le scarpe in casa è un metodo intelligente per mantenere pulito più a lungo, ma non basta. Ovviamente bisogna dedicarsi quotidianamente alla pulizia di pavimenti e tappeti per tenere lontano polvere, sporco ed acari che possono portare fastidiose allergie. Pertanto, è buona abitudine sbattere i tappeti quotidianamente o pulirli con un apposito battitappeto e passare un panno umido sul pavimento. In questo modo riusciremo a domare la polvere.

Non rimandiamo a domani quello che possiamo fare oggi

Questo mantra vale per ogni cosa che dobbiamo fare nella vita, ma nella pulizia di casa è fondamentale. Quindi, se prendiamo un oggetto riponiamolo via non appena finito di utilizzarlo. Lo stesso discorso vale per le macchie e per il calcare. Infatti, se utilizziamo la doccia ed asciughiamo subito il vetro non permetteremo al calcare di accumularsi. E se mentre ci laviamo i denti cade del dentifricio nel lavabo togliamolo subito, così non si incrosterà e verrà via facilmente. Per mantenere la casa ordinata, se acquistiamo un oggetto buttiamone uno vecchio che non usiamo: in questo modo non finiremo con accumulare oggetti che non servono più.

Pulizia del frigo e degli scarichi

Per mantenere un frigo sempre impeccabile, è importante riporre i cibi in maniera ordinata e controllare quotidianamente il loro stato: in questo modo eviteremo cattivi odori e muffa, oltre ad inutili sprechi. Per quanto riguarda i nostri scarichi, invece, se una volta la settimana utilizziamo una soluzione di acqua e aceto, non correremo mai il rischio di sentire cattivi odori uscire dagli scarichi. Un consiglio per ottimizzarne l’effetto è quello di versare questa soluzione negli scarichi la sera per farla agire tutta la notta.

Ecco come con questi semplici accorgimenti mantenere la casa pulita e in ordine non sarà più un problema: se questi comportamenti diventano un’abitudine quotidiana, non sarà più una fatica.