La settimana doveva iniziare con un ritracciamento e il movimento non si è fatto attendere. Ora cosa dobbiamo attendere? Il nostro percorso campione proietta una fase ribassista fino alle prime ore di contrattazione di domani, e poi ci potrebbe essere una nuova svolta rialzista. I nodi stanno venendo al pettine, e si è vicini probabilmente a una fase direzionale. Questa sarà al rialzo o al ribasso? Pausa in arrivo sui mercati azionari, oppure da ora si accelera al rialzo?

Azioni e reazioni

Questo lunedì e martedì, dopo il rialzo dei giorni scorsi (azione), si candidava a essere di ritracciamento (reazione). Questa fase attesa dovrebbe essere propedeutica a rompere le resistenze dei prezzi che da mesi bloccano la salita dei mercati azionari.

Il trend è rialzista, e quindi se manterranno al rialzo i supporti che indichiamo nel prossimo paragrafo, finalmente dovrebbe iniziare una forte accelerazione fino al nostro prossimo setup annuale del 4 agosto.

Cosa potrebbe accadere nel breve termine quindi?

Fra il 7 e il 9 giugno scadono dei setup mensili e in questi giorni si potrebbero creare le basi per una forte ripartenza. Un caso avverso, ovvvero l’inizio di una fase ribassista, aprirebbe invece le porte a un sell off fino alla data di agosto.

Torniamo al breve termine.

Pausa in arrivo sui mercati azionari, oppure si continua al rialzo?

Alle ore 17:16 della giornata di contrattazione del giorno 5 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.978

Eurostoxx Future

4.297

Ftse Mib Future

26.835

S&P500

4.290,37.

Cosa manterrà integra la nostra view rialzista?

La tenuta o meno in chiusura giornaliera di:

Dax Future

15.645

Eurostoxx Future

4.216

Ftse Mib Future

26.035

S&P500

4.170.

Al momento non vediamo pericoli, poi di volta in volta analizzeremo gli eventi e trarremo le dovute conclusioni.

