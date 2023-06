Vacanze al mare: quest’estate scopri come spendere poco nella meta preferita da Jennifer Lopez e Ben Affleck

Anche tu sogni una vacanza da sogno in una delle mete italiane più belle? In questo articolo ti porteremo nella località italiana preferita da una delle coppie più belle di Hollywood: Ben Affleck e Jennifer Lopez. Hai paura di spendere troppo e non sai come fare a risparmiare? Oggi ti spieghiamo qualche piccolo trucchetto.

L’Italia è da sempre una meta gettonata per le vacanze tutto l’anno. Infatti, non solo i Vip nostrani, ma moltissime star di fama internazionale la scelgono ogni anno. Nei prossimi mesi, sarà possibile vedere passeggiare tra le città italiane più belle molti cantanti e attori noti. Ne sono un esempio la coppia più bella del momento: Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia di sposi per il secondo viaggio di nozze si è recata sul Lago di Como. Tuttavia, la loro meta preferita è un’altra. Se vuoi sapere qual è il posto più amato da questa coppia da favola continua a leggere qui sotto.

Vacanze al mare: quest’estate scegli l’isola meravigliosa amatissima dai Bennifer

Giugno è appena iniziato e molti di noi stanno già pensando alla meta per le prossime vacanze estive. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno più volte manifestato il loro amore per l’Italia e il loro posto del cuore è Capri.

La splendida isola del Golfo ogni anno accoglie centinaia di migliaia di turisti e tra questi tantissimi personaggi famosi. Spesso per passare inosservate, questi preferiscono ammirare l’isola dal mare su enormi e lussuosissimi yatch che puoi vedere dalla costa. Tuttavia, la bellezza dell’isola spinge chiunque a passeggiare tra le vie di Capri, proprio come hanno fatto i Bennifer. Sono molte le cose che potrai ammirare una volta giunto sull’isola.

Cosa vedere a Capri oltre ai meravigliosi faraglioni

Vacanze al mare: quest’estate devi scegliere Capri. Una gita in barca è d’obbligo per ammirare l’isola dal mare aperto, vedere i faraglioni e accedere alla Grotta Azzurra. Ma Capri è molto più di questo. Per fare delle foto stupende, vai ai Giardini di Augusto, il punto panoramico più bello dell’isola. Per accedere pagherai soltanto 1,50 euro. Per ammirare un tramonto da favola, poi, passeggia nella piazzetta di Capri, anche detta “Il salotto del Mondo”. Qui potrai fare un indimenticabile aperitivo con vista e vedere tutto il Golfo, Napoli e il suo Vesuvio.

Capri è anche conosciuta per le sue specialità culinarie come i ravioli capresi, la famosissima insalata e la pezzogna all’acqua pazza. Tra i locali migliori in cui mangiare bene e risparmiare potrai andare alla Salumeria Da Aldo e il ristorante Capri Pasta.

Vuoi spendere poco per una vacanza a Capri? Ecco 3 consigli da seguire assolutamente

Capri è una meta piuttosto costosa, specialmente in estate. Per fortuna potrai risparmiare seguendo qualche piccolo consiglio. Spostati in autobus anziché scegliere i taxi. Il biglietto costa circa 2 euro e potrai raggiungere tutte le attrazioni principali dell’isola.

Prenota con largo anticipo e scegli bed & breakfast anziché gli hotel. Sicuramente passerai la giornata a visitare l’isola, dunque perché pagare di più per un albergo? Inoltre, se alloggi fuori dall’isola, come ad esempio a Nerano, potrai spendere meno. Da qui raggiungere Capri con il traghetto in poco più di mezz’ora costa circa 20 euro. Infine, visita Capri tra aprile e giugno e tra settembre e novembre. Temperature miti, pochi turisti e prezzi più contenuti sono degli ottimi incentivi!