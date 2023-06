Ecco i jeans più trendy dell’estate: Katy Perry li ama e ci faranno dimenticare pantaloni strappati e zampe d’elefante

Gli anni passano, la moda si evolve ma alcuni capi non soffrono la prova del tempo. I jeans sono uno di questi. Quest’anno, però, è emersa una tendenza davvero irresistibile. Vediamo di cosa si tratta e come indossarla nei nostri outfit estivi.

L’estate sta per iniziare e in questi giorni moltissimi di noi stanno dando una svecchiata al guardaroba. Giacche e cappotti lasciano spazio ai vestiti lunghi e super leggeri. Maglioni e felpe si spostano nel fondo del cassetto e al loro posto arrivano le splendide maglie vintage di questa stagione. Un capo, però, non abbandona mai il palcoscenico, indipendentemente dal periodo dell’anno: i jeans. E se in questo periodo non sappiamo quali indossare o acquistare, niente paura: ecco i jeans più trendy dell’estate. Attrici e influencer ne vanno pazze e sono destinati a sostituire i pantaloni strappati e quelli a zampa d’elefante.

I jeans devoré sono la novità più bella della moda estate 2023

I jeans sono stati protagonisti di una incredibile evoluzione negli ultimi anni. Da un lato c’è stata la riscoperta dei modelli vintage degli anni ‘60 e ‘70. Dall’altro gli stilisti hanno innovato tagli, disegni e, soprattutto, lavorazioni dei tessuti.

La novità più bella di questa primavera estate 2023 riguarda proprio questi ultimi ed è la lavorazione devoré. La conoscevamo per la seta ed è sbarcata nel denim grazie a grandi nomi come Diesel e Cavalli. Il successo è stato immediato. I jeans semi trasparenti con macchie di trama finissima o con i rilievi in tessuto stanno andando letteralmente a ruba. E sono destinati a diventare i must have per tutte le serate estive.

Jeans devoré: non solo pantaloni, parola di Katy Perry

In brevissimo tempo la lavorazione devoré si è allargata dal mondo del jeans a quello dei vestiti estivi. Il merito è di Roberto Cavalli, che nelle ultime sfilate ha mandato in passerella uno splendido abito lungo rigorosamente devoré. Un abito che ha subito conquistato Katy Perry. Basti pensare che la cantante l’ha scelto per la presentazione della nuova stagione di American Idol.

Ecco i jeans più trendy dell’estate: come indossarli e come abbinarli

Nei negozi il trend devoré sta spopolando. Sia tra i marchi di alta moda che tra quelli più economici. Ma la vera domanda è come indossare i jeans devoré e con quali capi abbinarli? Per il giorno possiamo puntare sul classico. Ovvero t-shirt, jeans, sneakers e borsa abbinata.

Basteranno i pantaloni a fare la differenza e ad attirare sguardi di ammirazione. Per la sera e per gli appuntamenti più eleganti basta sostituire le scarpe sportive con un sandalo o una décolleté. Una giacca leggera e gli accessori giusti e saremo pronti per uscire.