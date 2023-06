Scopri l’isola dalle acque cristalline più gettonata per le vacanze che ha fatto innamorare anche Leonardo DiCaprio

Se anche quest’anno non sai dove prenotare le ferie o non vuoi andare in posti troppo affollati, ecco la soluzione che fa per te.

Quando si pensa alla vacanza al mare tutta italiana, le prime destinazioni che vengono in mente sono senza dubbio Sicilia e Sardegna. Del resto, sono le due isole maggiori, vantano un mare dai colori tropicali e offrono al turista una serie di attrazioni diverse, ma ugualmente interessanti. Altre isole italianissime spesso preventivate per le ferie sono anche La Maddalena, Procida, Pantelleria, l’isola d’Elba, l’isola del Giglio, Ischia o Capri.

Certo è che non sempre queste mete si addicono al budget previsto per le vacanze estive, a meno di non prenotare per tempo e trovare offerte inaspettate. Tuttavia, se non vuoi rinunciare alla vacanza made in Italy, scopri l’isola dalle acque cristalline più gettonata per le vacanze, amatissima anche dalle star internazionali.

Ponza, tutto quello che non ti aspetti

Cos’hanno in comune Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell e Beyoncé? Non sono solo celebrità super famose: in passato, tutti hanno scelto come meta di vacanza Ponza, suggestiva isola poco distante dalla costa laziale. Del resto, come dar loro torto? La più nota delle isole Pontine vanta acque color turchese costellate di scorci e spiagge mozzafiato.

Tra le più importanti, Chiaia di Luna: un enorme anfiteatro di tufo che si specchia in una baia dalle acque limpidissime. Ugualmente degne di nota anche Cala Feola con le sue piscine naturali e la movimentata spiaggia Frontone. Se poi vuoi andare alla ricerca di altre calette suggestive o la vicina Palmarola, ti basterà prenotare un tour in barca.

In ogni caso, non sono solo mare e spiagge a rendere Ponza una meta altamente desiderabile per le tue prossime vacanze. Come la città eterna, anche l’isola pontina nasconde tracce del passato illustre della storia romana, ottimo spunto per chi ama la vacanza culturale. Inoltre, se non sei tipo da relax in spiaggia h24, il consiglio è di informarti sugli itinerari di trekking, percorribili anche in bicicletta. Consigliatissimo quello più a Nord dell’isola, che conduce a Punta Incenso: da qui si ha modo di vedere l’intera Ponza dall’alto e apprezzarne la biodiversità. Se invece sei appassionata di immersioni, non puoi perdere la Ponza subacquea: un potpourri di reperti romani, fondali con archi e grotte e fauna variegata.

E come suggellare lo spirito vacanziero se non con i piatti tipici della gastronomia locale? Diversi i locali di cui prendere nota: La Marina serve dell’ottimo pesce direttamente sugli scogli, mentre lo stellato Acqua Pazza propone una cucina gourmet. Non meno quotati il bistrot Oresteria nella zona del porto borbonico e il ristorante Capperi e Gamberi, situato all’interno del Piccolo Hotel Luisa.

Quando andare e come raggiungere l’isola

Ma qual è il periodo migliore per visitare Ponza? I mesi favoriti per vivere l’isola nella sua naturalezza sono giugno e settembre. Per quanto invece riguarda i mezzi di trasporto consigliati per raggiungerla, l’opzione più gettonata è il pacchetto treno più traghetto.