3 romanzi nuovi e chiacchieratissimi, da leggere in spiaggia per rilassarsi sotto l’ombrellone quest’estate

Sei in attesa di un bel libro da leggere al mare? Ecco tre idee per passare il tempo in vacanza. Sono romanzi d’autore che ti intratterranno una pagina alla volta, in compagnia delle onde. Vediamo le nuove uscite da sfogliare nel tempo libero, sia italiane che straniere.

Hai già organizzato le vacanze estive? Se sì, forse vorrai mettere in valigia un buon libro con cui intrattenerti sul lettino. Le uscite recenti ci propongono letture intriganti di ogni genere, che appassionano grandi e piccini. Proprio il mese scorso ha visto debuttare 3 romanzi nuovi e chiacchieratissimi, già sulla bocca di tutti. Vediamo quali sono e perché potrebbero rivelarsi la scelta migliore nel periodo delle ferie.

L’isola dei gigli rossi di Li Kotomi

Se apprezzi la narrativa distopica, questo libro potrebbe regalarti momenti elettrizzanti. Uscito lo scorso 23 maggio, stimola la curiosità e il desiderio di approfondire. La trama racconta di una terra lontana e misteriosa, dotata di una singolare spiaggia cosparsa di gigli rossi. Qui la giovane Yona scopre il corpo inerme e senza sensi di una ragazza.

Presto si capirà che l’estranea parla una lingua ignota ma, nonostante le difficoltà iniziali, diventerà amica di Yona. Gradualmente, la nuova inquilina ricorderà attimi del suo passato, in cui la lingua parlata era inspiegabilmente simile a quella delle sacerdotesse dell’isola.

L’erede rapito di Holly Black

Una piacevole sorpresa in ambito fantasy, che appassionerà chi ama volare lontano con l’immaginazione. Questo libro è il primo di una dilogia che si preannuncia imperdibile. I fatti narrati si svolgono otto anni dopo la Battaglia del Serpente e vedono al centro le avventure della regina bambina Suren.

La piccola vive di ricordi bui e si vede costretta a scappare nel Mondo degli umani. Qui dovrà nascondersi dalla sua persecutrice, la hag della tempesta Bogdana. Per fortuna, ci penserà il principe Oak ad aiutarla. Si dice, però, che il giovane sia un abile manipolatore, per cui starà a Suren capire quali siano le sue vere intenzioni. Nel suo viaggio, la nobile dovrà affrontare molti ostacoli. Il tutto sullo sfondo delle vicende che interessano il suo Mondo originario, dove la spietata Lady Nore vuole impadronirsi della Cittadella dell’Ago di Ghiaccio.

3 romanzi nuovi e chiacchieratissimi: Terra Madre di Mariangela Tarì

La scrittrice pugliese ci catapulta nella Taranto di qualche anno fa, per riscoprire i luoghi cari alla protagonista Emma. Uno su tutti la massoneria in cui la nonna faceva a mano la pasta e dove la donna vorrebbe rimettere piede. Purtroppo, le polveri della fabbrica dell’Ilva hanno contaminato sia la terra che i vigneti, pregiudicando i guadagni dell’azienda agricola.

Scopriremo presto che Emma dovrà destreggiarsi in un contesto alquanto difficile, peggiorato dalla strana malattia che colpisce sia la mamma che lei stessa. Come se non bastasse, si ritroverà a crescere un figlio da sola, senza alcuna certezza da offrirgli. Questo romanzo si propone di mettere a confronto una forte storia personale con quella di una città che vive di promesse mai mantenute.