Viso fresco e riposato come a 20 anni? Facile con queste 6 semplicissime azioni ogni sera prima di dormire

Alzarsi la mattina con gli occhi gonfi e l’espressione stanca è un problema diffuso. Per dire addio a questo disagio e ammirarsi allo specchio con un’espressione fresca e riposata, bastano alcuni accorgimenti da mettere in atto durante il giorno e la sera, prima di andare a dormire. Leggi per scoprire cosa fare.

Riposare bene è fondamentale. L’ideale sarebbe dormire 7 o 8 ore ogni notte per svegliarsi l’indomani mattina ben riposati e pieni di energie per affrontare una nuova giornata. Ognuno di noi dovrebbe avere una night routine: andare a letto sempre alla stessa ora e svegliarsi al medesimo orario. Cercare di seguire questo schema sempre, anche durante il weekend e nei giorni di festa e vacanza. Tuttavia, non sono poche le persone che soffrono di insonnia. Indipendentemente dalla qualità del sonno, però, spesso la mattina ci si ritrova con gli occhi gonfi. Borse e occhiaie, infatti, non sono solo causate da un mancato riposo. Possono essere anche predisposizione genetica ed anche il segno degli anni che avanzano.

Viso fresco e riposato come a 20 anni? Ecco cosa fare

Per alleviare alcuni disturbi ed eliminare alcune imperfezioni a volte bastano piccoli gesti. Per svegliarsi la mattina con un bel viso rilassato e un bello sguardo riposato, ci sono degli accorgimenti da mettere in pratica la sera prima di coricarsi. Anzitutto, è fondamentale struccarsi. Anche chi non applica make up sul volto deve detergere la pelle del viso in profondità per eliminare tossine e tracce di sporco e smog che si sono accumulate nel corso della giornata. Dopodiché, applicare una crema idratante e nutriente la sera.

Il gonfiore delle palpebre è spesso sintomo di ritenzione idrica. Limitare il sale durante i pasti e, per favorire la corretta circolazione, provare a dormire con la testa un po’ sollevata. Può essere sufficiente adagiare il capo su due cuscini. Durante la giornata, bere tanto. Almeno 1,5 o 2 litri di acqua al giorno. Vanno bene anche infusi e tisane, purché non zuccherati.

Auto massaggio facciale

Per alzarsi la mattina e ammirare un viso fresco e riposato come a 20 anni, è importante eseguire regolarmente un auto massaggi al volto. Questo è fondamentale per favorire la circolazione nel volto. La sera, dopo la pulizia e le operazioni di detersione, massaggiare la pelle eseguendo movimenti circolari dal basso verso l’alto.

Bisogna partire dal collo e poi, salire sulle guance fino agli zigomi, sempre disegnando vari cerchi in senso orario. Dopodiché, effettuare i medesimi movimenti rotatori partendo dal naso e proseguendo verso le tempie. A livello delle palpebre, tirare bene la pelle verso l’esterno. Infine, sistemate i due pollici sotto il mento e, con le tutte le altre dita rimaste libere, massaggiate il contorno occhi eseguendo dei movimenti dagli zigomi verso l’esterno, e poi dal basso verso l’alto.