Spiagge già prese d’assalto nei fine settimana, complice anche il gran caldo e questo anticipo d’estate. Clima ideale per andare a fare delle salutari passeggiate sulla spiaggia, approfittando della bontà dello iodio che viene dal mare. Nella speranza però che non venga usato malamente cercando delle alternative improbabili. Magari scegliendo delle mete meravigliose ed emozionanti. Occasione anche per andare a fare delle scorpacciate di pesce, approfittando dei ristoranti già aperti. C’è tanta voglia di libertà e di recuperare il tempo perduto, anche attraverso delle semplici passeggiate e dei succulenti spaghetti allo scoglio. Qualche stabilimento si sta già attrezzando per le prossime inaugurazioni stagionali, aprendo al turismo. Proprio parlando di ombrelloni, ecco il suggerimento della nostra Redazione, con un autore tutto italiano, già meritatamente premiato e autore di romanzi di estrema qualità.

Il premio vinto nel 2017

Già vincitore del Premio Bancarella, ecco l’autore che con tutta l’ampia scelta dei suoi libri potrà accompagnarci sotto l’ombrellone per tutta l’estate 2022. Nel 2017 il suo straordinario romanzo “I Medici, una dinastia al potere” è valso a Matteo Strukul il Premio Bancarella. Padovano, classe 1973, autore poliedrico, che spazia incredibilmente dal romanzo storico al giallo, passando per il thriller e il romanzo avventuroso. Una carriera tutta in ascesa per questo autore anche di fumetti, di novelle e di antologie letterarie. Sono sempre più i suoi romanzi tradotti in tantissime lingue ed esportati all’estero. L’avvincente saga della famiglia fiorentina dei Medici ha probabilmente segnato il punto di svolta nella carriera di questo pluripremiato e talentuosissimo autore.

Già vincitore del Premio Bancarella e con milioni di copie vendute ecco l’autore tutto italiano che sta spopolando nel Mondo coi suoi romanzi avvincenti

Sia che siamo appassionati di storia, di gialli e di romanzi, quello che piace tantissimo ai lettori è la facilità di comprensione e la scorrevolezza della scrittura. Ricostruendo la storia delle famiglie italiane del Rinascimento, Strukul non lascia nulla al caso, unendo conoscenza e semplicità. Dialoghi serrati e assolutamente avvincenti e tra i protagonisti si alternano a battaglie campali, scene di assedio e amori proibiti.

Per chi ama il mistero dell’arte italiana, ecco “Inquisizione di Michelangelo”, con il rapporto particolare che ebbe il grande artista con la religione e con il Papa. A coloro che amano figure importanti come quella di Dante, ecco “Dante Enigma”. Molto piacevole anche “Giacomo Casanova, la sonata dei cuori infranti”, in una Venezia tutta spionaggio e intrighi con protagonista il famosissimo e immortale Playboy veneziano.

Approfondimento

Il romanzo eccezionale che non può mancare in piscina o sotto l’ombrellone al mare