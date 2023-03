Farsi spaventare dai primi ribassi potrebbe non essere una buona scelte per gudagnare con BPER Banca - proiezionidiborsa.it

Il settore bancario da inizio anno è stato tra i migliori del Ftse Mib con un rialzo di circa il 25%. A dominare la classifica delle performance dei bancari c’è BPER Banca con un rialzo di oltre il 40% precedendo Unicredit e Banco Popolare di Sondrio. L’ultima seduta della settimana appena conclusasi, però, ha visto un passo falso per le migliori azioni del settore bancario da inizio anno. Insieme a FinecoBank e Prysmian, infatti, quelle BPER Banca sono state le peggiori azioni tra le 40 principali del listino milanese.

Passo falso per le migliori azioni del settore bancario da inizio anno: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 10 marzo in area 2,691 €, in ribasso del 4,47% rispetto alla seduta precedente.

Questo primo scorcio del 2023 ha visto le azioni BPER Banca sugli scudi, tanto che hanno dominato il settore bancario. Alla chiusura del 10 marzo, però, abbiamo registrato la peggiore seduta ribassista degli ultimi quattro mesi. Da notare che nel valutare l’importanza del ribasso non abbiamo solo considerato la variazione di prezzo, ma anche quella dei volumi.

Questo forte ribasso, però, non ha scalfito, almeno per il momento, l’impostazione rialzista sia delle medie che dello SwingTrading Indicator. Per capire quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane potrebbero essere decisive le prossime sedute.

In area 2,617€, infatti, passa un’importante area di supporto che potrebbe favorire la ripresa del rialzo. Qualora, però, il supporto non dovesse tenere, allora le quotazioni di BPER Banca potrebbero scendere fino in area 2,37 €.

Il dividendo per il 2023

Il consiglio di amministrazione di BPER Banca ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,12 € che alle quotazioni attuali corrisponde a un rendimento del 4,5% circa. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 24 maggio 2023 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 22 maggio 2023.

Le raccomandazioni degli analisti

Considerando il giudizio degli analisti, il prezzo obiettivo medio di BPER Banca esprime una potenziale di apprezzamento dai livelli attuali pari a circa il 25%.

