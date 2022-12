Ecco l’unico modo per tenere i ciclamini in casa: la pianta sarà in ottima salute solamente così

Ecco l'unico modo per tenere i ciclamini in casa-proiezionidiborsa.it

I ciclamini sono i protagonisti dell’inverno, ma occorre sapere dove tenerli e, soprattutto, come fare se si vogliono tenere in casa. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo aspetto.

Quando inizia la stagione fredda, i ciclamini iniziano a fiorire e a regalare i loro fiori e i loro colori. Sono ottime piante per avere una bella atmosfera anche nelle giornate grigie e piovose dell’inverno.

Oltre a conoscerne le caratteristiche, bisogna assecondare le loro esigenze per mantenerli in perfetta salute. Possono abbellire il terrazzo e i balconi, ma ecco l’unico modo per tenere i ciclamini in casa. Le condizioni cambiano ed è giusto avere qualche accortezza in più.

Vedremo, qui di seguito, tutte le informazioni per riuscire a capire di che cosa ha bisogno in un ambiente interno e che cosa fare. Come vanno tenuti? Come si curano? Le risposte a queste domande permetteranno di abbellire e decorare anche alcune stanze della casa.

Ecco l’unico modo per tenere i ciclamini in casa: cosa fare

Il ciclamino appartiene alla famiglia delle Primulaceae. È una piccola pianta tuberosa che fiorisce in inverno con piccoli fiori rosa, rossi, ma anche porpora, color salmone e bianchi. Inoltre, si può trovare il modo di mettere più piante nello stesso vaso.

Se si decide di portare questi bellissimi fiori in casa, quindi, al chiuso, occorre seguire delle regole precise:

luce: la pianta ha bisogno di luce indiretta , quella diretta potrebbe scaldarla troppo, ma senza luce non può vivere;

, quella diretta potrebbe scaldarla troppo, ma senza luce non può vivere; ambiente fresco : il ciclamino adora il freddo, bisogna garantire una temperatura assolutamente fresca ma che non scenda al di sotto dei 10 gradi e senza correnti d’aria;

: il ciclamino adora il freddo, bisogna garantire una temperatura assolutamente fresca ma che non scenda al di sotto dei 10 gradi e senza correnti d’aria; spazio ampio: la stanza che accoglie i fiori e le foglie del ciclamino deve essere molto ampia, la più grande della casa, per evitare che si surriscaldi con i termosifoni accesi;

ampio: la stanza che accoglie i fiori e le foglie del ciclamino deve essere molto ampia, la più grande della casa, per evitare che si surriscaldi con i termosifoni accesi; evitare le fonti di calore : deve stare lontano da termosifoni, condizionatori e stufe;

: deve stare lontano da termosifoni, condizionatori e stufe; mai metterle in cucina e in bagno: sono le due stanze più calde e umide, caratteristiche assolutamente non adatte.

Il posto giusto dove posizionare un ciclamino in casa è probabilmente il salotto davanti alla finestra. Naturalmente, se il salotto rispetta tutte le caratteristiche appena descritte.

Come innaffiare e concimare

Per sua origine, la pianta è abituata all’aperto. Se spostata all’interno, le condizioni per curare il ciclamino in inverno cambiano leggermente. In particolare, bisogna sempre aspettare che il terreno sia asciutto prima di innaffiare. I tempi e le quantità, quindi, saranno diverse.

Come concimare un ciclamino tenuto in vaso all’interno? Basta usare del fertilizzante liquido apposito da diluire nell’acqua dell’innaffiatura ogni due o tre settimane. Un concime naturale molto prezioso può essere la buccia di banana oppure l’acqua di cottura delle verdure.

Un consiglio in più

Molti commettono l’errore di buttare i ciclamini in estate. Mai fare una cosa del genere. La pianta vive tutto l’anno. Nei mesi caldi sta semplicemente attraversando il suo riposo vegetativo. Per questo bisogna capire come conservarli in estate.

Basta tenerli ad una temperatura fresca, esposti alla luce e preoccuparsi di togliere foglie e parti secche in modo che possa concentrare le sue energie nelle radici e nei nuovi germogli.