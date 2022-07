Il caldo torrido delle ultime settimane spinge a trovare un po’ di fresco. Chi non riesce a fare un fine settimana al mare, può scegliere di passare una giornata in un parco acquatico oppure in piscina. Ma chi vuole immergersi in un’acqua fresca e cristallina come quella della piscina, ha come alternativa quella del lago.

L’Italia è ricca di laghi grandi e piccoli, molti dei quali un tempo meta di un turismo di lusso, come il Lago Maggiore. Qui non mancano le occasioni per passare una notte ad un costo economico in un albergo affacciato sullo specchio d’acqua.

Una gita al lago può essere un valido diversivo al bagno in mare. In molti laghi si può fare un tuffo e rinfrescarsi in acque spesso trasparenti e cristalline. Questi luoghi sono decisamente meno affollati delle località marinare e molto più veloci da raggiungere per chi non abita vicino alle spiagge. Qui si possono trovare dei posti dove fare il bagno non battuti dal turismo di massa perché conosciuti solo da chi vive nella zona.

Passare un giorno al fresco in gita nel Nord Italia visitando delle cascate

È il caso delle pozze che si trovano lungo il territorio montuoso che costeggia la riva orientale del Lago di Lecco. Le pozze sono degli specchi d’acqua, delle vasche naturali creati dai torrenti che si gettano nel lago. Sono delle piscine naturali in cui si può fare anche una nuotata o semplicemente rinfrescarsi.

Probabilmente pochissimi conoscono la pozza di Era sopra Mandello del Lario. Qui siamo nell’alta Lombardia a Nord del comune di Lecco. La pozza di Era è un bacino d’acqua formato dal torrente affluente del lago. Questo posto si raggiunge solamente a piedi attraverso un sentiero, il Sentiero del Fiume, che parte dalla frazione di Sonvico sopra Somana. Da qui a piedi si possono raggiungere gli oltre 800 metri dell’Alpe di Era camminando per circa due ore. Lungo questo sentiero è possibile trovare molte pozze formate dal torrente di Era.

Passare un giorno al fresco in gita presso le pozze di Bonacina è sicuramente meno impegnativo. È sufficiente raggiungere il quartiere di Bonacina nel comune di Lecco e incamminarsi lungo la via Sant’Egidio. Proseguendo lungo il sentiero che porta nel bosco è possibile raggiungere le pozze formate dal torrente Caldone. Qui sorge un’oasi verde ideale per chi vuole passare una domenica lontano dal caldo afoso cittadino per rigenerarsi nelle fresche acque del torrente.

Vicino a Introbio in Valsassina, possiamo trovare un’altra oasi verde ed una bellissima vasca naturale formata dal torrente Troggia. Percorrendo un sentiero che parte dalla strada provinciale è possibile raggiungere, dopo un chilometro, le splendide e suggestive cascate del Troggia. Poco prima delle cascate si raggiunge un’ampia e fresca vasca naturale, la pozza del Troggia.

