Cosa c’è di più romantico di un fine settimana sul lago? In attesa di fare le vacanze, si potrebbe allentare la tensione nel fine settimana, con una gita su uno delle decine di laghi italiani.

Il Lago Maggiore, per estensione, è il secondo più grande d’Italia, dopo il Garda. Il nome può ingannare, in realtà è definito maggiore perché è il più grande dei vari laghi circostanti.

È molto esteso e occupa parte del territorio della Lombardia e del Piemonte, ampliandosi anche nella Svizzera ticinese.

Un tempo, questo lago era meta dell’aristocrazia lombarda e piemontese. Infatti, girando per i paesi che costeggiano lo specchio d’acqua, si possono ancora notare vecchi alberghi, un tempo lussuosissimi. Qualcuno è in disuso da un po’, altri non hanno riaperto dopo la pandemia.

Però, in alcuni, si può ancora soggiornare una notte, vivendo gli sfarzi e il lusso di un tempo.

Cosa vedere sul Lago Maggiore e dove dormire nelle località più belle anche con 60 euro

Tra le località del Lago Maggiore turisticamente più conosciute ci sono Stresa, Verbania, Arona, Luino, Baveno e, in Svizzera, Locarno. In questi paesi si può soggiornare una notte d’estate, in un albergo in riva al lago, a volte a prezzi molto convenienti.

Per esempio a Verbania è possibile dormire in uno splendido hotel 3 stelle sul lago a partire da meno di 55 euro a persona. Ad Arona si può alloggiare in un hotel 4 stelle fronte lago a partire da 80 a persona. A Stresa è possibile dormire una notte in un albergo 3 stelle, con terrazza affacciata sul lago, a partire da 60 euro a testa.

Ma si possono trovare anche delle soluzioni alternative agli hotel dove dormire su questo lago, per esempio prendere in affitto un appartamento. A Belgirate si può trovare un appartamento per 2 ospiti con terrazza e giardino, vista lago, a partire da 80 euro per notte. Oppure a Baveno si può dormire con 80 euro in un cottage di 25 metri quadri con una terrazza affacciata direttamente sul lago.

C’è chi sa cosa vedere sul lago Maggiore, ma potrebbe conoscere meno bene quello di Garda. Anche qui i luoghi da visitare sono tanti in particolare sono imperdibili tre località, Gardone, Peschiera e Sirmione.

Ognuno di questi luoghi, oltre ad essere colmo di bellezza, è anche ricco di fascino storico e culturale. A Sirmione si trovano i resti di una villa romana che si dice fosse la residenza del poeta Catullo.

Impossibile non fare una visita a Gardone e in particolare al Vittoriale di D’Annunzio. A Peschiera lascerà senza fiato la quasi intatta fortezza di origine medievale, molto particolare.

