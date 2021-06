In estate il mare è la metà preferita dagli italiani, ma non l’unica. L’Italia è ricca di molti altri luoghi di straordinaria bellezza. Anche chi non può fare a meno di una spiaggia e di un’acqua trasparente, non necessariamente deve andare al mare. Anzi, spesso quest’alternativa può rivelarsi anche più spettacolare ed emozionante.

Stiamo parlando dei laghi. Il nostro territorio è ricco di località lacustri che nulla hanno da invidiare alle località di mare. Anzi, per molte di queste non esiste al mondo un mare con un’acqua così trasparente con questi paesaggi. Alcuni di questi laghi sono veramente eccezionali. Ogni anno Legambiente, insieme al Touring Club Italia, individua i laghi più belli e puliti e le località lacustri dotate dei migliori servizi.

Secondo la classifica nel 2021 le regioni che hanno i più bei laghi d’Italia sono il Trentino, la Toscana, il Piemonte, il Veneto e la Lombardia. Alcuni di questi laghi sono noti, altri meno noti e alcuni possono rivelarsi totalmente sconosciuti alle nostre conoscenze. Eppure sono di una bellezza mozzafiato e di un’acqua trasparente come solo un lago può avere.

Per esempio un lago della Toscana che è considerato uno dei più belli d’Italia. Il lago dell’Accesa è un piccolo specchio lacustre sulle colline metallifere della Maremma, a sud di Massa Marittima. È di appena 14 ettari quadrati ma la sua profondità media è di 30 metri.

Risalendo a nord, in Piemonte, per Legambiente il lago di Avigliana Grande merita le Cinque Vele della classifica. In realtà i laghi di Avigliana sono due, il lago Grande e il lago Piccolo e sono separati da un piccolo lembo di terra. Sono di origine morenica e si trovano nel comune di Avigliana. Anche il lago del Mis, in Veneto, in provincia di Belluno, nel comune di Sospirolo, merita Le Cinque Vele. Particolare caratteristica di questo lago è la sua origine artificiale. Il lago si trova nella suggestiva valle del Mis, che fa parte dello spettacolare Parco delle Dolomiti Bellunesi.

In Trentino sono addirittura tre i laghi degni delle Cinque Vele. Sono il celebre lago di Molveno nel comune di Molveno, in provincia di Trento. Lo splendido lago di Fiè, nel comune di Fiè allo Sciliar in provincia di Bolzano, con il suo suggestivo paesaggio da cartolina di montagna. Il meno noto lago di Monticolo nel comune di Appiano, sempre in provincia di Bolzano, un posto conosciuto per il suo clima particolarmente mite.

Infine per Legambiente merita le Cinque Vele la riva occidentale del Lago di Garda. La costa ovest del lago più grande d’Italia è compresa tra Riva del Garda, a nord, e Desenzano a sud. Questa parte di costa comprende splendide cittadine tra cui Limone, Gardone e Salò.

